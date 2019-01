Bomba artesanal causa incêndio e destrói seis veículos no pátio do Demutran de Horizonte

Um ataque criminoso destruiu 6 veículos no estacionamento do Departamento Municipal de Trânsito de Horizonte (Demutran) nesta quinta-feira (3). O local fica na Rua Raimundo Alves da Silva, no bairro Planalto Horizonte.

De acordo com a Polícia, o ataque ocorreu às 4h40 e pelo menos quatro pessoas participaram do crime. Os criminosos utilizaram coquetel molotov para incendiar os veículos. Parte do material que não foi destruído foi encontrado no local. Dos seis veículos, cinco eram utilizados pela Secretaria de Justiça e um pela secretaria do Demutran.

A Polícia investiga o caso. Até a manhã desta quinta-feira, ninguém foi preso.

