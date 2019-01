Ônibus são incendiados em Fortaleza durante a madrugada 

Pelo menos dois ônibus foram incendiados em Fortaleza na madrugada desta quinta-feira (3).

O primeiro ataque foi registrado no Parque Ecológico, no bairro Edson Queiroz, no final da linha da comunidade do Dendê, por volta da meia noite.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava dentro do ônibus quando um grupo chegou no local e pediu que ele saísse do veículo. Os suspeitos jogaram um líquido inflamável e incendiaram o coletivo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do quartel do Mucuripe foi acionada e conseguiu controlar as chamas. O veículo ficou destruído.Várias explosões foram registradas durante o incêndio, por conta do fogo ter atingido a fiação elétrica do local. A Enel foi acionada para evitar acidentes com a fiação.

O segundo ataque a coletivo foi na Avenida Cônego de Castro, no bairro Parque Santa Rosa.

Conforme a polícia, o ônibus estava parado quando suspeitos pediram para as pessoas descerem e em seguida atearam fogo no veículo. Os policiais não souberam informar quantas pessoas estavam dentro do coletivo no momento da ação.

Até o momento, nenhum dos envolvidos nos ataques foram presos.