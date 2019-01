Explosão é registrada em viaduto de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza

Uma explosão num viaduto da BR-020 no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, foi registrada durante a madrugada desta quinta-feira (3). A ação aconteceu por volta de meia-noite e meia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no local foram encontrados explosivos. Não há informações de pessoas feridas.

Uma das colunas do equipamento teve a estrutura comprometida e deixou ferros de parte do viaduto expostos.

Moradores da região relataram o forte barulho da explosão que, de acordo com eles, chegou a fazer as casas do entorno do local tremerem. "A situação é muito crítica. Eu achava que tinha sido um desastre natural ou que um avião tinha caído e não é. O impacto foi altamente grande",disse um morador que não quis se identificar.

Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros estiveram no local.

Segundo a Polícia, será investigado se existe relação entre o atentado e os atos criminosos registrados em Fortaleza também na madrugada. Foram realizadas buscas nas matas no entorno do viaduto, mas ninguém foi capturado.

Leia mais:

> Ônibus são incendiados em Fortaleza durante a madrugada

> Bomba artesanal causa incêndio e destrói seis veículos no pátio do Demutran de Horizonte