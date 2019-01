10 dúvidas: o que se sabe sobre os ataques criminosos no CE

1) Qual a motivação dos ataques?

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social segue investigando com a cúpula das polícias civil e militar a motivação dos ataques. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) está no comando das investigações. O Presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, Cláudio Justa, acredita que ataques são represália à fala do novo secretário de Administração Penitenciária (SAP), Luís Mauro Albuquerque, quando disse que "o Estado não deve reconhecer facção", em um posicionamento contra a separação de detentos por facção criminosa nas unidades prisionais do Estado.

2) O que o Governo do Estado diz e o que está fazendo?

Pelo Facebook, o governador Camilo Santana disse que todas as medidas para proteger a população estão sendo adotadas pelo Governo do Estado, por meio das forças de segurança. Além do apoio federal no combate as ações criminosas, o governador anunciou a nomeação imediata da turma de 220 novos agentes penitenciários e a imediata nomeação dos 373 novos policiais militares, já formados, para atuação nas ruas. Os novos policiais já foram empossados na manhã desta sexta (4) e começam hoje a atuar.

3) Houve prisões?

Até o momento, 45 pessoas foram capturadas sob suspeita de envolvimento nos incêndios a veículos e dano ao patrimônio público, ocorridos desde a noite desta quarta-feira (2) até esta sexta-feira (4).

4) Os ônibus estão circulando normalmente?

A frota de ônibus foi reduzida após a série de ataques. Veículos com maior circulação de passageiros estão sendo escoltados por viaturas da Polícia Militar.

5) Há feridos nos ataques?

Um casal de idosos, de 70 e 77 anos, teve ferimentos leves após um ataque a ônibus na Av. Cônego de Castro, no Bairro Parque Santa Rosa. As vítimas foram socorridas para a UPA do bairro Canindezinho e passam bem. O motorista do coletivo incendiado também saiu ferido e foi levado a um hospital particular.

Em Piquet Carneiro, dois suspeitos envolvidos em um incêndio ficaram feridos.

6) Onde houve ataque e em quê?

Já passam de 40 ataques registrados em todo o Estado, conforme contagem da redação do Sistema Verdes Mares. A Secretaria de Segurança Pública não está divulgando o número de ocorrências, nem os locais ocorridos. Na noite da última quinta (3), foi registrado o primeiro no interior, especificamente em Tianguá. Ou seja, 24 horas depois do início da série de ações criminosas.

Ataques em Fortaleza já ocorridos nos bairros:

Ancuri Barra do Ceará Barroso Bom Jardim Bonsucesso Castelão Centro Conjunto Palmeiras Damas Dionísio Torres Edson Queiroz Henrique Jorge Jardim Iracema João XXIII Maraponga Messejana Moura Brasil Mucuripe Otávio Bonfim Papicu Parque Santa Rosa Planalto Ayrton Senna Quintino Cunha Serrinha Sítio São João (Grande Messejana)

Municípios que já registraram ações criminosas:

Fortaleza Caucaia Horizonte Maracanaú Pacatuba Eusébio Aracoiaba Baturité Pindoretama Tianguá Canindé Jaguaruana Piquet Carneiro Morada Nova Morrinhos Juazeiro do Norte Acaraú Massapê Guaiuba

7) Geralmente eles atacam o quê?

ônibus (transporte público)

agência bancária

topique (transporte público)

veículos oficiais (no 8º Distrito Policial, no 24º Distrito Policial e no Demutran, de Horizonte)

explosão a um pilar no viaduto em Caucaia

posto de combustível

fotossensor/câmera de vigilância

semáforo

agência lotérica

caminhão de lixo (coleta de lixo)

caminhão da Cagece

concessionária de veículos na Av. Santos Dumont

prédios públicos (Detran, Paço Municipal, Centro Cultural, Cagece, INSS e Fórum)

Viaduto da BR-020, em Caucaia, tem risco de desabar FOTO: HERMANN RABELO

8) Além do transporte público, o que mais foi afetado com os ataques?

Um trecho da BR-020, em Caucaia, precisou ser interditado após a explosão em uma das colunas do viaduto. Os motoristas que trafegam pelo local precisam pegar uma rota alternativa. A Caixa Econômica Federal da Pajuçara foi fechada após um ataque na madrugada. Devido ao incêndio, o local interrompeu os atendimentos.

9) E o comércio? Como estão os demais serviços?

Tanto na última quinta como hoje, o movimento nas lojas de rua do Centro de Fortaleza está normal. O público relata dificuldades de chegar até o comércio, mas o funcionamento das lojas segue ok. Os shoppings da Capital segue também em plena normalidade.

Postos de saúde e demais serviços públicos também atuam normalmente.

10) Qual a situação do viaduto em Caucaia? Corre risco de cair?

Sim. A estrutura tem risco de desabar, segundo confirmação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que decretou estado de emergência. Uma empresa será contratada para corrigir os problemas estruturais do viaduto de forma emergêncial.