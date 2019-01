Veja rota alternativa com interdição do viaduto em Caucaia após ataque

A explosão no viaduto da BR-020, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (03), levou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a interditar o equipamento por precaução. Os motoristas que trafegam pelo local precisam pegar uma rota alternativa.

Quem estaver dirigindo pela BR 020 no sentido Fortaleza/Canindé precisa acessar a direita na alça do viaduto que dá acesso a BR-222 e seguir por cerca de 300 metros, fazer um retorno improvisado à esquerda e pegar o outro lado da BR- 222.

Já quem segue na BR 222 no sentido Sobral/Maracanaú não pode passar por baixo do viaduto. Sendo assim, motoristas precisam fazer o contorno a partir das alças do equipamento e seguir normalmente.

Agentes da PRF confirmaram a presença de explosivos e que algumas dinamites foram explodidas. Uma equipe de engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Ceará (Dnit) foi ao local verificar se há risco de desabamento.

Uma das colunas do viaduto teve a estrutura danificada e deixou parte da estrutura de aço exposta.

O ataque foi mais um de uma série de ações criminosas registrada em Fortaleza e Região Metropolitana desde a noite desta quarta-feira.