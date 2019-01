Engenheiros do DNIT avaliam se viaduto em Caucaia corre risco de desabar após ataque

Uma equipe de engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Ceará (Dnit) foi ao viaduto da BR-020 em Caucaia para avaliar as condições estruturais do equipamento após uma explosão danificar pelo menos uma das colunas de sustentação. Os técnicos querem saber se há risco de desabamento.

O próprio superintendente em exercício do Dnit, Braga Neto, foi ao local que, durante a madrugada desta quinta-feira foi atacado por um grupo explodiu uma bomba no local.

A coluna danificada ficou com as barras de aço expostas. O local precisou ser isolado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Rota alternativa

Enquanto a equipe de engenheiros faz a avaliação os motoristas precisam pegar uma rota alternativa. Não é possível passar por cima e nem por baixo do viaduto.