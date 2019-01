Efetivo de 371 novos policiais militares se apresenta para atuação imediata na Capital

Um efetivo de 371 novos agentes se apresentou na manhã desta sexta-feira (4), para ingressar na Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os homens fazem parte da 4ª Turma do último concurso e devem reforçar a segurança pública de Fortaleza.

Facções compram guerra com Estado por mudanças em presídios

Governador pede reforço de 500 homens da Força Nacional

Já nas ruas, os novos policiais se somam aos das três primeiras turmas, que já garantem o policiamento na Capital, Região Metropolitana e Interior.

Os 371 novos PMs foram apresentados no Comando Geral e distribuídos para que os comandantes dos batalhões ao redor da Capital os recebam, de acordo com suas demandas.

Ações

O governador do Ceará, Camilo Santana, divulgou na quinta-feira (3), em suas redes sociais, as medidas adotadas pelo Estado para proteger a população e coibir as ações criminosas registradas desde quarta-feira (2), contra coletivos e patrimônios públicos, em Fortaleza e na Região Metropolitana.

“Estive reunido com toda a cúpula da Segurança Pública e Sistema Penitenciário e reforcei minha determinação de continuar agindo com todo o rigor e dentro da lei para coibir as ações criminosas e estabelecer o total controle das unidades prisionais, conforme todo o planejamento que já vem sendo feito no Ceará”, escreveu Camilo Santana.

Entre as medidas, o governador também destacou a nomeação imediata da turma de 220 novos agentes penitenciários, antes prevista para março.

Por último, Camilo destacou a solicitação de apoio do Governo Federal, através de reforço da Força Nacional de Segurança, Exército e Força de Intervenção Integrada (FIPI), para atuarem em conjunto com os profissionais de segurança cearenses. Os agentes já estão a caminho de Fortaleza.