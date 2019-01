Tropas da Força Nacional de Segurança estão a caminho de Fortaleza

Agentes da Força Nacional de Segurança Pública já estão a caminho de Fortaleza. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (4) pelo coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, que assumirá a direção do departamento ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo o Coronel Aginaldo, o ministro Sérgio Moro atendeu o pedido do governador Camilo Santana e autorizou o envio para o Ceará das tropas que estavam no Rio Grande do Norte e em Sergipe. "Chegam até o final do dia", disse o diretor, que já foi nomeado oficialmente para o cargo e assumirá numa solenidade nesta tarde em Brasília.

Um outro efetivo deve partir para a Capital Federal na noite desta sexta. "Em princípio, serão 300 homens até domingo ou, no mais tardar, segunda-feira", garantiu.

O trabalho da Força Nacional será executado a partir do planejamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará.

Tropas também são confirmadas pelo secretário nacional de segurança

O secretário nacional de segurança, General Theophilo, também confirmou ao Sistema Verdes Mares (SVM) o envio de tropas ao Ceará.

"Foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deu parecer positivo. E agora, de manhã, foi batido o martelo. Cem homens devem chegar até o final do dia, e amanhã mais 200 pela manhã. Já informei ao governador Camilo Santana", disse.