Casal de idosos e motorista ficam feridos em mais um ataque a ônibus na Av. Cônego de Castro

Um novo incêndio a ônibus foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira (3) na Av. Cônego de Castro, no Bairro Parque Santa Rosa. O ataque ocorre a dois quarteirões de onde outro coletivo também foi queimado na mesma via, na noite da quarta-feira (2). Pessoas foram detidas suspeitas de participação nos crimes ocorridos desde a madrugada.

Dois suspeitos foram capturados após o ataque na Cônego de Castro, por volta de 12h desta quinta. Os homens pararam o veículo, pediram para que os passageiros descessem e atearam fogo no ônibus, segundo o subtenente Hamilton Rodrigues. Um casal de idosos, de 70 e 77 anos, ficou com ferimentos leves. As vítimas foram socorridas pelo carro da polícia para a UPA do bairro Canindezinho, e passam bem, segundo o subtenente. O motorista do coletivo também saiu ferido e foi levado a um hospital particular.

Os suspeitos foram capturados nas proximidades do Rio Maranguapinho, por policiais do 19º DP. Segundo a Polícia, eles estavam em uma área de matagal e foram conduzidos para a delegacia.

O ataque anterior na Av. Cônego de Castro ocorreu pouco após a meia-noite desta quinta. O ônibus da linha 329 - Parque Santa Rosa ficou totalmente destruído. Um outro coletivo também teve perda total ao ser quimado no Bairro Edson Queiroz. Segundo o Sindiônibus, outros dois veículos foram parcialmente queimados no Bonsucesso e na Serrinha.

Uma moradora da rua onde ocorreram os incêndios relatou gritaria no local nesta quinta. "Quando eu cheguei lá, tava todo mundo gritando e dizendo que tinha gente dentro, a fiação caindo por causa do fogo", disse a mulher, que preferiu não se identificar.

