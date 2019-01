Viaduto atingido por bomba pode desabar, confirma Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) confirmou que o viaduto atingido por uma bomba na BR-020, em Caucaia, corre risco de desabar a qualquer momento. Segundo a superintendente do órgão, Lires Silveira Campelo Carneiro, o Dnit pediu reforço da Polícia Federal (PF) e vai decretar estado de emergência nas próximas horas.

Apesar do laudo pericial sobre os danos na estrutura não ter saído até o momento o decreto vai garantir a contratação de empresa para corrigir os problemas estruturais do viaduto de forma emergêncial, conforme Lires Carneiro. O trabalho inicial deve consistir no nivelamento do terreno para estabilizar a coluna do equipamento. A partir desta sexta-feira (4) terá início o escoramento da estrutura.

A explosão que atingiu uma das colunas do viaduto aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no local foram encontrados explosivos e uma das colunas do equipamento teve a estrutura comprometida. Ninguém ficou ferido. Fotossensores do município também sofreram avarias.



Leia Mais:

> Camilo Santana solicita Força Nacional de Segurança e Exército para o Ceará

> Fortaleza e Região Metropolitana têm série de ataques durante a madrugada

> Policiamento está reforçado desde o primeiro ataque, diz comandante-geral da PM

> Detentos fazem motim na CPPL III na tarde desta quinta-feira

> Frota de ônibus é reduzida após ataques em Fortaleza e Região Metropolitana