Chuvas também banham o Interior; barragens em Icó sangram

Enquanto as chuvas da pré-estação trazem problemas na Capital, causam mudanças no cenário do Interior do Ceará. Com as recentes precipitações que banharam o município de Icó, duas das cinco barragens do Vale do Capim Pubo começaram a sangrar na manhã deste sábado (19). Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a localidade registrou 23.0 mm de chuva.

As barragens da Forquilha dos Batistas e Carnaubinha, na zona rural do município icoense, na Região Jaguaribana, já estão transbordando. De acordo com moradores da região, mais duas barragens estão prestes a sangrar: as das comunidades Poço Cumprido e Jenipapeiro.

No Interior, a maior chuva foi registrada em Senador Sá, no Litoral Norte, que teve 104 mm. Na mesma região, o posto pluviométrico em Icaraí de Amontada acumulou 96 mm. Dois postos em Umari, no Cariri cearense, registraram 83 mm e 79.2 mm.

As chuvas só não foram tão significativas ou nem mesmo caíram na região da Ibiapaba e no Sertão de Crateús.