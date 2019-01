Como se mede a quantidade de chuva? Meteorologista da Funceme tira dúvidas

O período mais chuvoso do Ceará está começando, e as precipitações prometem animar os cearenses. Mas, afinal, como elas são medidas? O que são milímetros de chuva? Quanto é chover muito ou pouco? Como funciona uma previsão meteorológica? Meiry Sakamoto, meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), explica.

> Fortaleza tem maior chuva do ano; alagamentos afetam bairros

> Chuvas no Ceará devem ficar em torno da média em 2019, aponta prognóstico

SVM - O que são milímetros de chuva?

As chuvas podem ser medidas de várias formas. A mais simples é usando um pluviômetro convencional. Um milímetro de chuva significa um litro de água acumulado em um metro quadrado. Quando a gente diz que teve uma chuva de 200 milímetros, em 24h, significa que 200 litros d’água caíram num metro quadrado.

SVM - Onde estão esses pluviômetros?

Existe mais de um por município. Hoje, temos ativos, informando, 550 pluviômetros no Estado. São todos voluntários, que fazem a leitura do acumulado de chuvas das 7h de um dia até as 7h da manhã do outro. A chuva que a gente divulga hoje foi a que acumulou entre 7h de ontem até 7h de hoje.

SVM - Por que há diferenças de chuva dentro do território?

Alguém pode dizer: “ah, não choveu na minha cidade, no meu bairro”. Isso porque as chuvas têm uma distribuição irregular. Você andando de carro vê que tá chovendo aqui e, na outra esquina, não. As nuvens se distribuem.

SVM - É possível fazer uma previsão bem localizada?

Não existe conhecimento ou condições técnicas para gerar uma previsão com esse nível de detalhe. Quando a gente fala “previsão para Fortaleza”, a gente está se referindo à cidade como um todo. Quem tá num bairro onde não choveu vai dizer “errou mesmo”. Quem tá no que choveu vai dizer “nossa, acertou”. Por isso, a gente fala “Região Metropolitana”, “Centro-Norte”; as regiões são muito amplas. A gente ainda não consegue fazer o detalhamento que o usuário gostaria.

SVM - Qual é a diferença entre tempo e clima?

O tempo é agora, o momento, se tá chovendo, ventando, se tem sol. Clima é a média de um período maior. Quando a Funceme diz “chuvas em torno da média”, podem perguntar “como, se está chovendo”? Estamos falando do acumulado de três meses - fevereiro, março e abril. A gente não tá dizendo quando a chuva vai ocorrer, se vai chover num mês e não no outro. Estamos falando de um período que mais provavelmente vai ficar em torno da média.

Segundo a Funceme, a intensidade de uma chuva é variável. “É preciso observar que os efeitos de uma chuva, tais como transtornos devido a alagamentos, deslizamentos de terra e outros, são maiores quanto menor for o tempo em que a chuva cair”, explica o órgão. Por exemplo: uma chuva de 100 milímetros por um período de 6 horas provoca menos transtornos do que se fosse registrada em apenas uma hora.