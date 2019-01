Fortaleza registra maior chuva do ano; alagamentos afetam bairros

Fortaleza registrou neste sábado (19) a maior chuva de 2019. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foi registrada precipitação de 105 milímetros no Posto Pluviômetro da Água Fria. A chuva deixou ruas e avenidas alagadas em diferentes pontos da Capital. A Defesa Civil de Fortaleza registrou 21 ocorrências causadas pela precipitação.

A Avenida Alberto Craveiro, próximo ao viaduto, no bairro Aerolândia, registrou pontos de alagamento, mas por volta das 8 da manhã, o trânsito já estava fluindo. Outro trecho que teve congestionamento foi no viaduto da Avenida Almirante Henrique Sabóia. Alguns motoristas tentaram passar e tiveram problemas, então, uma longa fila se formou. Os motoristas tiveram que ter paciência para passar com segurança.

Avenida Alberto Craveiro no Bairro Aerolândia em Fortaleza. Trânsito ficou congestionado Adriano Márcio

Há relatos de alagamentos ainda na Rua Paulo Firmeza, no bairro São João do Tauape. Nos cruzamentos das ruas Capitão Melo, Hermínio Barroso, José Justa e Avenida Sabino Monte motoristas relataram dificuldade de locomoção. Veículos tiveram que estacionar ou esperar a água baixar.

Na Rua Ildefonso Albano, esquina com Monsenhor Tabosa, no Centro, uma árvore caiu e derrubou um poste e a fiação. Não houve registro de feridos.

Trânsito congestionado na Avenida Raul Barbosa no Bairro Aerolândia Alana Araújo

Árvore cai no Bairro Jóquei Clu em Fortaleza Vc Repórter

Chuvas no Estado

O Estado do Ceará registrou chuvas em mais de 90 municípios entre 7h da última sexta-feira (18) e 7h deste sábado (19), de acordo com dados da Funceme. Os números ainda podem aumentar até o fim do dia, pois o órgão deve receber informações de mais municípios no Interior.

A maior chuva, conforme os registros dos postos de medição, ocorreu em Amontada, com 96,0 mm. A seguir, em Umari, na Região Centro-Sul, foram contabilizados 83 mm de água. Na sequência, São Gonçalo do Amarante foi banhada com 68 mm de chuva. Choveu também no Vale do Jaguaribe. Em Limoeiro do Norte foram regisrados 66,2 milímetros.

Pista lateral da Avenida José Jatahy, no cruzamento com a Bezerra de Menezes Vc Repórter

A previsão para este sábado e domingo é de "nebulosidade variável com eventos de chuva em todo o Ceará".

10 maiores chuvas por posto no dia:

Fortaleza (Posto: Água Fria): 105 mm

Senador Sá (Posto: Senador Sá): 104 mm

Amontada (Posto: Icarai De Amontada) : 96.0 mm

Umari (Posto: Cajazerinha) : 83.0 mm

Umari (Posto: Sitio Canto) : 79.2 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 68.0 mm

Limoeiro Do Norte (Posto: Limoeiro Do Norte) : 66.2 mm

Baixio (Posto: Baixio) : 62.0 mm

Umari (Posto: Umari) : 61.0 mm

Fortaleza (Posto: Messejana) : 60.8 mm