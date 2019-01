Chuvas no Ceará devem ficar em torno da média em 2019, aponta prognóstico da Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) divulgou, na manhã desta sexta-feira (18) o prognóstico para a quadra chuvosa de 2019. O órgão avaliou um cenário favorável para chuvas em torno da média histórica, minimizando cenários negativos estimados nos últimos meses.

Reservatórios cearenses estão com apenas 10% da capacidade; há um ano, tinham cerca de 7%

Prognóstico: em 11 anos, previsão da Funceme se confirmou em 8 vezes

A avaliação climática aponta que há 40% de probabilidade para chuvas em torno da média histórica, 30% inferior à normalidade e 30% de chances de se encerrar acima do normal.

O prognóstico revela também que no Centro-Sul do estado, a categoria mais provavel é abaixo do normal, enquanto na Região Litorânea cearense, as chances são acima do normal.

Há ainda uma tendência de que, a partir de abril, as chuvas diminuam em todo o estado.

Ainda assim, o cenário do trimestre fevereiro/março/abril deste ano é menos favorável que o do mesmo período do ano passado, quando a Funceme apontou 40% de probabilidade de as chuvas ficarem acima da média, 35% dentro da média e 25% abaixo da média.

Neste ano, houve a confirmação do El Niño, um dos fatores que impactam nas chuvas no Ceará. O fenômeno, que acontece no Oceano Pacífico, aquece as águas a oeste da América do Sul e colabora para afastar nuvens de chuva do Estado.

As precipitações para o trimestre março/abril/maio devem ser divulgadas no próximo mês.