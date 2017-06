Solução promete reduzir em até 25% gastos com energia

00:00 · 10.06.2017

No intuito de prover os consumidores de uma ferramenta para controlar e acompanhar o consumo de energia residencial, a Internet of Save Energy (IoSE) é uma solução de hardware e software que mede e controla os circuitos elétricos de uma unidade consumidora. Desenvolvido pela empresa Hexa Soluções Tecnológicas, o produto promete uma economia de até 25% de energia e é direcionado a residências e também a comércios (baixa tensão).

Além do acompanhamento dos dados de consumo de energia, a ferramenta também controla o circuito da casa, podendo cortar e religar diferentes aparelhos. Com isso, é possível também agendar horários de funcionamento, evitando desperdícios por equipamentos ligados e eliminando o consumo "Standby" (aguardando para ser utilizado, como a TV ligada à tomada, por exemplo), que pode chegar a 11% do consumo de uma unidade consumidora.

Segundo Rogério Diógenes, diretor comercial da empresa, até chegar a conta de energia, não se sabe quanto está consumindo ao longo do mês, nem os equipamentos que consomem mais. "Nós, como consumidores de energia elétrica, não temos informação e nem controle sobre os nossos gastos, e é isso que o IoSE proporciona. Controlar a sua energia, de maneira fácil, na palma da mão", explica.

Ele aponta que a falta de conhecimento de quanto se está consumindo em tempo real impacta diretamente a forma em que consumimos energia, o que já teria sido atestado pelo Conselho Americano para a Economia Eficiente de Energia (ACEEE, na sigla em inglês). Assim, através das sugestões em tempo real sobre o consumo de cada circuito, pode-se chegar a uma eficiência de 12% de energia, segundo Rogério Diógenes.

Absorção

Concebido, projetado e produzido por mentes cearenses, o diretor afirma que o produto já está em uso em mais de mil unidades habitacionais no Estado. "A recepção tanto de clientes e futuros clientes tem sido bastante positiva. A demanda está tão grande que estamos evitando de realizar alguns projetos pilotos com novos clientes a fim de dar continuidade aos projetos e vendas em curso".

A empresa também foi uma das 22 selecionadas pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) para receber, no último dia 2, financiamento do Governo do Estado com recursos do Fundo de Inovação Tecnológica (FIT).

A principal motivação para o desenvolvimento do IoSE, segundo Rogério Diógenes, foi uma pesquisa conduzida pela IBM em que 90% dos entrevistados disseram que gostariam de controlar e acompanhar o consumo de energia.

Contexto

O próprio nome do produto é inspirado na internet das coisas (IoT, na sigla em inglês). "Quando falamos da Indústria 4.0, não podemos desassociar o termo Internet das Coisas, que funciona como um de seus pilares. E é dentro desse contexto que o IoSE se encaixa", destaca o diretor.

A pesquisa teve início, de acordo com Rogério Diógenes, a partir do estudo de alunos e professores do Laboratório de Inovação Tecnológica (LIT) do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e Centrais Elétricas do Pará. (YP)