Agricultura é monitorada sem uso da internet

00:00 · 10.06.2017

Produto desenvolvido pela empresa cearense 3v3 Tecnologia é provido de inteligência computacional para a análise os dados do solo, sendo capaz de traçar diretivas sobre o consumo ideal da água Todos os componentes do produto são alimentados por meio de placas solares. Eles também têm comunicação sem fio e podem ser acessados de qualquer lugar, por meio da computação em nuvem Segundo o sócio diretor da 3v3 Tecnologia, Michel Freire, diferencial do sistema é não depender de internet

Indispensável para a agricultura irrigada no Nordeste, a racionalização do uso da água chega ao mais alto patamar com equipamentos capazes de monitorar em tempo real as condições do solo, analisar as previsões climáticas e controlar a irrigação por meio de qualquer dispositivo. Desenvolvido pela empresa cearense 3v3 Tecnologia, o produto foi lançado ao mercado oficialmente no início de maio e já tem despertado interesse de empresas multinacionais.

LEIA MAIS

4ª Revolução Industrial: era das fábricas inteligentes já começou

Emprego exigirá adaptação; novas profissões surgem

Modelo de negócio deverá ser repensado por empresas

Solução promete reduzir em até 25% gastos com energia

Acompanhamento industrial na nuvem

Sensores inteligentes distribuídos na plantação capturam dados sobre a umidade e a condutividade elétrica do solo, a chuva acumulada, a velocidade e a direção do vento, a umidade relativa do ar, a temperatura, a pressão atmosférica, a radiação solar e o período de molhamento foliar. Provido de inteligência computacional para a análise dos dados, o sistema é capaz de traçar diretivas sobre o consumo ideal da água.

Sem fios

Todos os componentes do produto têm comunicação sem fio, são alimentados por placas solares e, com a computação em nuvem, podem ser acessados de qualquer lugar.

Além de levantar dados, o sistema também controla a abertura das válvulas de irrigação e a vazão de água, que pode ser alterada de acordo com o clima e também com as condições do solo, evitando assim o desperdício de água, nutrientes, energia e mão de obra.

Diferencial

De acordo com Michel Freire, sócio diretor da 3v3 Tecnologia, o grande diferencial do sistema é que, embora armazene as informações em nuvem, não depende de acesso à internet.

Segundo o sócio diretor da 3v3 Tecnologia, Michel Freire, diferencial do sistema é não depender de internet



"Infelizmente, internet no campo ainda é muito difícil. Imagine o problema que ia ser um sistema de irrigação parar porque não tem acesso à internet. Focamos em ter um sistema que consiga ter um acesso local que funcione independentemente da nuvem", explica.

Adaptação

Segundo Freire, o projeto foi desenvolvido em parceria com a Itaueira Agropecuária. "Eles utilizavam equipamentos advindos de Israel para a irrigação, mas tinham demandas específicas que não eram solucionadas. Então, a gente entrou para ganhar esse conhecimento que a Itaueira podia oferecer e, a partir daí, construir uma nova tecnologia. Hoje, eles estão abandonando o antigo sistema para usar só o 3v3", aponta o diretor.

Custos menores

A solução, que leva a internet das coisas (IoT) para o campo, promete a redução de 30% ou mais nas contas de água e energia, além de aumentar a produtividade da lavoura e reduzir custos operacionais. O equipamento foi lançado oficialmente ao mercado no mês passado durante a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola (Agrishow), onde atraiu o interesse de multinacionais, entre as quais do segmento de defensivos.

Mercados

Voltado para médias e grandes empresas, Freire aponta que o projeto já está consolidado, com mais de 270 unidades do produto instaladas em áreas de plantio da Itaueira em outros estados.

"A gente já fechou com mercados de Mossoró. Estamos em negociação, indo para Petrolina e Bahia. Tudo com tecnologia cearense, feita aqui por gente daqui", aponta o sócio diretor da 3v3 Tecnologia.

Investimento

A empresa foi uma das 22 selecionadas pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) a receber, no último dia 2, financiamento do Estado com recursos do Fundo de Inovação Tecnológica (FIT). Segundo Freire, os recursos serão utilizados para que o produto seja incrementado e a empresa possa inovar ainda mais. Ele aponta que o projeto irá participar de uma remodelação do sistema para conseguir fazer uso de tecnologias como a inteligência computacional para fazer análises, recomendações de lâminas de irrigação, entre outros. "Vamos participar agora de um novo projeto que é controle de fertirrigação, que é um detalhe muito importante para a agricultura", destaca Freire, sobre técnica de adubação que utiliza a água de irrigação para levar nutrientes ao solo. (YP)