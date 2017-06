Acompanhamento industrial na nuvem

00:00 · 10.06.2017

O monitoramento em tempo real de máquinas, equipamentos e sensores na indústria com armazenamento em nuvem é o mote do projeto inovador SmartIND, desenvolvido pela MRG Tecnologia. A empresa foi uma das 22 selecionadas pela Funcap a receber financiamento do Estado com recursos do Fundo de Inovação Tecnológica (FIT).

Segundo Manfred Haut, responsável por inovação e mercados da MRG, as placas eletrônicas desenvolvidas pela empresa e instaladas em qualquer tipo de maquinário industrial são capazes de coletar dados de produção ou de processos, conforme cada projeto. Essas informações são enviadas em tempo real para um sistema em nuvens ou físico, podendo ser visualizadas em qualquer tipo de desktop, tablets ou smartphones.

"Nosso projeto é uma das bases da quarta revolução industrial sobre conectividade e coleta de dados em tempo real", explica Haut. "As manutenções e as tomadas de decisão são bem mais embasadas cientificamente porque a coleta de dados não tem interferência da mão humana, de forma que a confiança nesses dados é maior".

Ele explica que o volume de dados gerado é tamanho que não pode ser tratado a nível de planilha, requerendo o uso de algoritmos de inteligência para tratar as informações e, assim, gerar tendências sobre os processos. No caso de defeito de um maquinário, por exemplo, o sistema processa os fatos que antecederam a quebra e avisam quando há a tendência de que o mesmo aconteça com outro equipamento - podendo ser corrigido antes que aconteça.

Sem corpo técnico

Uma das vantagens do sistema, segundo Haut, além do baixo custo de uso da rede e do consumo de energia, é não ter necessidade de um corpo técnico de eletrônica ou de informática especializado dentro da fábrica. "Se a empresa quiser, pode rodar tudo em nuvem e não comprar nem um computador".

O produto será lançado comercialmente no Brasil em agosto deste ano e, conforme Haut prevê, terão 90% da área de cobertura da população brasileira ao fim de 2018. Mas ele já é usado em várias indústrias, inclusive em outros estados, para monitoramento de gerador eólico, entre outros segmentos. Um projeto piloto também está sendo desenvolvido em uma fábrica de eletrodomésticos do Estado.

Cooperação

A MRG Tecnologia ainda mantém um convênio de cooperação tecnológica com a Universidade de Fortaleza (Unifor) para que possam estar atualizados e desenvolver o produto.

Segundo Haut, a parceria com a Unifor promove o acesso a empresas multinacionais como a Intel e a IBM. "Esse projeto foi escrito junto com a Unifor e vamos aplicar isso na prática, não vai ser um projeto feito no laboratório", explica. (YP)