Resultado preliminar da 1ª fase do XXXII exame da OAB é divulgado; confira

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou, nesta segunda-feira (28), o resultado preliminar da 1ª fase do XXXII Exame de Ordem Unificado (EOU).

>> Veja resultado preliminar da 1ª fase

A consulta individual pode ser feita no site da FGV Conhecimento, realizadora do certame. A partir desta terça-feira (29) os candidatos podem entrar com recurso. Esta etapa segue até sábado (3 de julho).

O gabarito definitivo da primeira fase será publicado no dia 14 de julho, com o resultado final da 1ª fase do EOU.

Exame da OAB 2021

A primeira etapa do exame contou com prova objetiva de 80 questões de caráter eliminatório.

No dia 3 de agosto, a OAB divulgará os locais da prova prático-profissional, referente à 2ª fase. A avaliação ocorrerá no dia 8 de agosto.