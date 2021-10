Resultado da Quina 5686 de hoje, 20/10; prêmio é de R$ 15,5 milhões

A Quina de concurso 5686 vai sortear um prêmio de R$ 15,5 milhões. O sorteio acontece hoje 20/10, a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.

Resultado Quina concurso 5686

As dezenas sorteadas serão divulgadas nesta mesma página logo após o fim do sorteio.

Como apostar na Quina?

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa apostar na Quina?

A aposta mínima custa R$ 2. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar a R$ 6.006 se você quiser marcar 15 números em um mesmo jogo.

É preciso acertar quantos números para ganhar?

Para ganhar prêmios na Quina, você precisa acertar 2, 3, 4 ou 5 números.