Dia de Santa Rosália: conheça a história e confira orações

Celebrada neste dia 4 de setembro, Rosália Sinibaldi — cujo nome em latim significa “Grinalda de rosas” — era sobrinha do rei Rogério II da Normandia e nasceu em Palermo, na Itália, em 1125. Hoje, é considerada padroeira da cidade.

Aos 14 anos, Santa Rosália decidiu viver como eremita. Refugiou-se em uma gruta próxima a um convento beneditino, levando uma vida marcada por simplicidade, oração, silêncio, sacrifício e acolhimento aos peregrinos que a procuravam.

Veja também País Dia de Santo Expedito: veja oração para pedidos urgentes Mundo São Francisco de Assis: conheça a história e a oração do padroeiro dos animais

O culto a Santa Rosália foi difundido pelos beneditinos em todo o mundo, pois acreditavam que, ao invocá-la, recebiam proteção contra doenças infecciosas, como a peste, além de auxílio em momentos de dificuldade.

Entre seus atributos mais representativos estão: uma coroa de rosas (em alusão ao seu nome), um crucifixo e uma caveira (símbolos de penitência e ascese).

Segundo a tradição católica, Santa Rosália viveu na solidão, pobreza e penitência, sendo-lhe atribuídos inúmeros milagres, especialmente a intercessão para o fim da peste que assolava a Sicília.

Faleceu em 4 de setembro de 1160, na gruta de Monte Pellegrino. Em 1624, seus restos mortais foram encontrados e levados à Catedral de Palermo. No ano seguinte, sua autenticidade foi confirmada, e o Papa Urbano VIII incluiu o nome da santa no Martirológio Romano, fixando suas festas em 15 de junho e 4 de setembro.

Na Sicília, a festa é celebrada em 15 de junho, enquanto no dia 4 de setembro a Igreja Universal também lhe presta homenagem.

Oração a Santa Rosália

Ó admirável Santa Rosália, tu te aplicaste aos rigores das mais ásperas penitências, na solidão de uma gruta por amor a Jesus, teu esposo.

Concede-nos a graça de saber abraçar com fortaleza as provações desta vida, controlar nossas paixões e perdoar sempre os que nos ofendem.

Intercede junto ao Senhor Jesus, para que Seu amor nos inunde, e possamos estar prontos a socorrer os que sofrem no corpo e no espírito, alcançando, assim, a salvação eterna.

Amém!

Oração de Santa Rosália pela Saúde

Ó Santa Rosália, vós que, pela penitência e oração, alcançastes a santidade e chegastes a uma amizade tão profunda com Deus, obtendo d’Ele o poder de interceder a favor dos homens, especialmente contra doenças e epidemias.

Ó grande santa, olhai para a dor e o sofrimento de tantos enfermos! Socorrei os pobres que não têm assistência médica nem recursos para comprar remédios.

Intercedei junto a Jesus, amigo dos pobres e dos doentes, para que Ele cure nossos males, afaste de nós as enfermidades e nos devolva a saúde plena e a alegria de viver.

Dai-nos uma vida saudável e um coração sempre disposto a louvar a Deus Pai, autor da vida; a agradecer a Deus Filho, o Divino Médico; a implorar ao Espírito Santo, que aquece os corações; e a confiar em Maria, Nossa Senhora da Saúde.

Santa Rosália, em vossas mãos confio meu bem-estar, minha saúde e a saúde de todos os meus semelhantes.

Amém.