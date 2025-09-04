Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dia de Santa Rosália: conheça a história e confira orações

Festa é celebrada em datas diferentes no Brasil e na Itália

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Dia de Santa Rosália confira oração completa
Legenda: Segundo a tradição católica, Santa Rosália viveu na solidão, pobreza e penitência
Foto: Reprodução

Celebrada neste dia 4 de setembro, Rosália Sinibaldi — cujo nome em latim significa “Grinalda de rosas” — era sobrinha do rei Rogério II da Normandia e nasceu em Palermo, na Itália, em 1125. Hoje, é considerada padroeira da cidade.

Aos 14 anos, Santa Rosália decidiu viver como eremita. Refugiou-se em uma gruta próxima a um convento beneditino, levando uma vida marcada por simplicidade, oração, silêncio, sacrifício e acolhimento aos peregrinos que a procuravam.

Veja também

teaser image
País

Dia de Santo Expedito: veja oração para pedidos urgentes

teaser image
Mundo

São Francisco de Assis: conheça a história e a oração do padroeiro dos animais

O culto a Santa Rosália foi difundido pelos beneditinos em todo o mundo, pois acreditavam que, ao invocá-la, recebiam proteção contra doenças infecciosas, como a peste, além de auxílio em momentos de dificuldade.

Entre seus atributos mais representativos estão: uma coroa de rosas (em alusão ao seu nome), um crucifixo e uma caveira (símbolos de penitência e ascese).

Segundo a tradição católica, Santa Rosália viveu na solidão, pobreza e penitência, sendo-lhe atribuídos inúmeros milagres, especialmente a intercessão para o fim da peste que assolava a Sicília.

Faleceu em 4 de setembro de 1160, na gruta de Monte Pellegrino. Em 1624, seus restos mortais foram encontrados e levados à Catedral de Palermo. No ano seguinte, sua autenticidade foi confirmada, e o Papa Urbano VIII incluiu o nome da santa no Martirológio Romano, fixando suas festas em 15 de junho e 4 de setembro.

Na Sicília, a festa é celebrada em 15 de junho, enquanto no dia 4 de setembro a Igreja Universal também lhe presta homenagem.

Oração a Santa Rosália

Ó admirável Santa Rosália, tu te aplicaste aos rigores das mais ásperas penitências, na solidão de uma gruta por amor a Jesus, teu esposo.

Concede-nos a graça de saber abraçar com fortaleza as provações desta vida, controlar nossas paixões e perdoar sempre os que nos ofendem.

Intercede junto ao Senhor Jesus, para que Seu amor nos inunde, e possamos estar prontos a socorrer os que sofrem no corpo e no espírito, alcançando, assim, a salvação eterna.

Amém!

Oração de Santa Rosália pela Saúde

Ó Santa Rosália, vós que, pela penitência e oração, alcançastes a santidade e chegastes a uma amizade tão profunda com Deus, obtendo d’Ele o poder de interceder a favor dos homens, especialmente contra doenças e epidemias.

Ó grande santa, olhai para a dor e o sofrimento de tantos enfermos! Socorrei os pobres que não têm assistência médica nem recursos para comprar remédios.

Intercedei junto a Jesus, amigo dos pobres e dos doentes, para que Ele cure nossos males, afaste de nós as enfermidades e nos devolva a saúde plena e a alegria de viver.

Dai-nos uma vida saudável e um coração sempre disposto a louvar a Deus Pai, autor da vida; a agradecer a Deus Filho, o Divino Médico; a implorar ao Espírito Santo, que aquece os corações; e a confiar em Maria, Nossa Senhora da Saúde.

Santa Rosália, em vossas mãos confio meu bem-estar, minha saúde e a saúde de todos os meus semelhantes.

Amém.

Assuntos Relacionados
Dia de Santa Rosália confira oração completa
País

Dia de Santa Rosália: conheça a história e confira orações

Festa é celebrada em datas diferentes no Brasil e na Itália

Redação
Há 1 hora
Nick andou 12 km para se despedir do tutor
País

Cachorro anda 12 km para se despedir de tutor em velório em Minas Gerais

Nick, companheiro de Marola por dez anos, comoveu familiares ao aparecer sozinho no local da cerimônia

Redação
02 de Setembro de 2025
Retrato de um idoso sorridente com cabelo grisalho, usando suéter preto e camisa rosa claro, posando com a mão no rosto contra fundo preto.
País

Morre Mino Carta, jornalista e fundador da 'Carta Capital', aos 91 anos

Ele estava internado há duas semanas no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Paulo Roberto Maciel*
02 de Setembro de 2025
Thiago Brennand
País

Thiago Brennand é condenado a mais 8 anos de prisão em regime fechado por estupro

Em setembro do ano passado, Brennand respondia a pelo menos nove processos criminais

Redação e Agência Brasil
01 de Setembro de 2025
Karol Digital
País

Presa por explorar jogos ilegais, influenciadora Karol Digital movimentou R$ 217 milhões

Ela passou a ser investigada após denúncia do Ministério Público do Tocantins

Redação
01 de Setembro de 2025
Colagem com duas imagens mostra, à esquerda, o policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini sendo preso no Rio de Janeiro e, à direita, o mesmo agente quando foi filmado atirando em entregador. Fotos ilustram fala do agente que afirma que disparo foi acidental
País

Policial penal preso por atirar em entregador diz que disparo foi acidental

Agente foi preso temporariamente nesse domingo (31)

Redação
01 de Setembro de 2025
Feriados e datas comemorativas de setembro veja a lista
País

Feriados e datas comemorativas de setembro: veja a lista

O próximo mês terá apenas um feriado nacional, enquanto Juazeiro do Norte celebrará a festa da padroeira da cidade

Redação
01 de Setembro de 2025
imagem em close de copa de árvore ipê, com flores amarelas. imagem ilustra matéria com mensagens para o mês de setembro
País

Bem-vindo, setembro! Celebre o início do mês com 10 mensagens para compartilhar

Veja mensagens para desejar um bom mês para quem você ama

Redação
01 de Setembro de 2025
Policial penal sendo levado preso por policiais civis
País

Polícia prende policial penal que atirou em entregador de delivery no Rio de Janeiro

José Rodrigo da Silva Ferrarini também foi afastado de suas funções na Corporação

Redação
31 de Agosto de 2025
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, um homem de camiseta preta está de frente para a câmera, em frente a um portão de grade metálica, com expressão séria. À direita, vê-se parte inferior do corpo do mesmo homem com bermuda estampada, segurando uma arma de fogo apontada para baixo. O chão está sujo com o que parece ser sangue e há folhas secas espalhadas.
País

Entregador baleado por policial penal no RJ não sabe quando voltará a trabalhar

A vítima, identificada como Valério dos Santos Júnior, disse que o projétil permanece alojado

Redação
31 de Agosto de 2025
Imagens do policial penal
País

Entregador é baleado por policial penal ao se recusar a fazer entrega direto no apartamento

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (29) no Rio de Janeiro. A arma do agente foi recolhida e a vítima encaminhada para exame de corpo de delito

Redação
30 de Agosto de 2025
Martelo de juíz
País

Promotor é investigado por dizer que réu negro não cometeria crime se tivesse recebido “chibatadas”

A fala do promotor do RS ocorreu durante julgamento na cidade gaúcha São José do Norte

Redação
30 de Agosto de 2025
Imagem mostra o empresário René da Silva Nogueira e a esposa e delegada Ana Paula Lamego Balbino
País

Empresário indiciado por matar gari tinha 'fascínio' por armas e pelo cargo da esposa, diz polícia

A delegada Ana Paula Lamego Balbino sabia que o marido usava os armamentos dela com frequência, segundo a Polícia Civil. Caso aconteceu em Belo Horizonte

Redação
30 de Agosto de 2025
Medidas cautelares contra Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, são revogadas
País

Caso Ultrafarma: medidas cautelares contra empresário Sidney Oliveira são revogadas

Empresário foi preso no último dia 12 durante investigação contra esquema que teria rendido mais de R$ 1 bilhão em propina

Redação
30 de Agosto de 2025
A residência estava tomada por sujeira, mas os cães eram aparentemente bem tratados
País

Homem morre dentro de casa no Rio de Janeiro e seus cães passam dois dias ao lado do corpo

O homem possivelmente foi vítima de um ataque cardíaco

Redação
30 de Agosto de 2025
Imagem de grupo de militares para matéria sobre mudança de exigências para entrar no curso das Forças Armadas
País

STF muda exigências para ingresso nas Forças Armadas e invalida proibição de casados em curso

O relator do recurso afirmou que a regra viola princípios constitucionais da igualdade e proteção à família

Redação
29 de Agosto de 2025
Imagem de Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado
País

Artista negro é morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado

Caso aconteceu em Santo André, na Grande São Paulo, na manhã da última terça-feira (26)

Redação
29 de Agosto de 2025
Maria Eduarda mostrou a esperteza do passarinho Frederico Marcelino
País

Passarinho invade apartamento, faz moradora se sentir 'especial' e acaba sendo 'dedurado' pelos vizinhos 

Maria Eduarda publicou o vídeo da descoberta no TikTok, que rapidamente viralizou

Redação
29 de Agosto de 2025
Imagem mostra policiais federais participando de operação de segurança, mostrando profissionais em ação com destaque para a polícia federal na cena, ilustrando investigação sobre vazamento de dados sobre operação contra pcc
País

PF investigará vazamento de informações em operação contra esquema do PCC no setor de combustíveis

Suspeita surgiu devido ao baixo número de mandados de prisão preventiva cumpridos durante a megaoperação dessa quinta-feira (28)

Redação
29 de Agosto de 2025
Dante Chiquinelli Marcatto
País

Mãe é presa suspeita de matar bebê de 9 meses envenenado em SP

A criança morreu após comer banana amassada

Redação
29 de Agosto de 2025