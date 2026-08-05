Quem é Perez Hilton, o "blogueiro mais odiado de Hollywood" internado após live com automutilação

Fãs que acompanhavam a live no tiktok ligaram para pedir ajuda à polícia, que enviu agentes ao local e acionou o serviço de saúde americano.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 21:02
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Legenda: Assessoria de comunicação do blogueiro confirmou a internação e disse que ainda não conseguiu manter contato com o cliente.

Atenção: esta matéria aborda automutilação e outros temas relacionados à saúde mental. O conteúdo pode ser sensível para alguns leitores.

Perez Hilton, de 48 anos, é um norte-americano que há 20 anos cobre a vida de celebridades. Conhecido como o "blogueiro mais odiado de Hollywood", Hilton transmitiu ao vivo um surto psicótico no tiktok na terça-feira (4). 

O nome civil do artista é Mario Armando Lavandeira Jr. Ele mora em Miami, nos Estados Unidos, e apareceu em live coberto de sangue e realizando sinais de automutilação. Os seguidores que acompanhavam a transmissão acionaram a polícia para socorrê-lo. Hilton foi levado de ambulância ao hospital, onde permanece sob os cuidados médicos. 

O site Page Six informou que a polícia recebeu "várias ligações" sobre "um indivíduo transmitindo ao vivo atos de automutilação nas redes sociais" e enviou agentes ao local para averiguar a situação. Ao chegarem, os agentes o encontraram sozinho.

A assessoria de Perez Hilton, representada por Dante Rusciolelli e Rebekah Kochan, co-CEOs da Golden Artists Entertainment, comunicou à TMZ que está ciente da divulgação "de um conteúdo preocupante" envolvendo o cliente. No entanto, eles afirmam não tê-lo contatado diretamente.

"Nossa principal preocupação é a saúde de Perez e o bem-estar de sua família. Enquanto não tivermos informações confirmadas, não faremos especulações nem comentários adicionais."
Dante Rusciolelli e Rebekah Kochan
co-CEOs da Golden Artists Entertainment

Fãs afirmam que ele estava se chamando de "perdedor" e que ele "não valia nada". Perez também estava aparentemente sem roupa, conforme o Page Six. 

Perez Hilton

O blogueiro norte-americano Perez Hilton é especializado em fofocas sobre celebridades e personalidade da mídia. Ele ganhou fama em meados dos anos 2000 ao comandar seu site de fofocas de grande audiência.

apelido é uma sátira com Paris Hilton, socialite em evidência quando o blogueiro criou sua primeira página de fofocas, em 2005, que no auge ultrapassou 8 milhões de acessos diários.

O conteúdo do blog foi alvo de críticas recorrentemente por conta de controvérsias. O blogueiro ofendia celebridades, zombava de problemas de saúde e tirava do armário pessoas LGBT.

No entanto, a relação dele com as fontes foi muito bem construída ao longo dos anos. Muitos chamavam Hilton para repassar informações sigilosas sobre os bastidores da fama.

 

VC Repórter

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