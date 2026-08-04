Test drive: Fiat Fastback Hybrid alia economia de combustível e desempenho urbano

Cedido pela montadora por uma semana, o DN Auto testou o Fiat Fastback T200 Hybrid e constatou que o modelo entrega mais do que se espera de um sistema híbrido leve (MHEV) de 12 volts, a configuração mais simples disponível atualmente.

Entre os destaques está o painel de instrumentos, que reúne uma ampla oferta de informações ao motorista. O Fiat Fastback T200 Hybrid exibe indicadores de consumo e regeneração de energia ao lado esquerdo do velocímetro, além do nível de carga da bateria à direita. O painel também informa o fluxo de energia durante acelerações e frenagens, permitindo ao condutor acompanhar o funcionamento do sistema híbrido em tempo real

Legenda: Ao contrário dos híbridos plenos que podem rodar no modo elétrico, o sistema híbrido-leve atua apenas como suporte ao motor a combustão. Foto: Jota Pompílio.

Híbrido de 12 volts, que tem motor elétrico auxiliar, a diferença está no consumo. Como o esforço do 1.0 turbo foi reduzido, o Fiat Fastback consegue ficar, teoricamente, mais econômico. Na cidade, oficialmente, são 12,6 km/l na gasolina, contra 11,9 km/l do modelo a combustão. Já no etanol, são 8,4 km/l do T200 contra 8,9 km/l no T270. Já na estrada, o novo marca 13,9 km/l na gasolina e 9,8 km/l no etanol.

O teste mostrou que não há ganho de potência máxima nem de torque, mas o motor elétrico ajuda nas acelerações e nas retomadas de velocidade. O modelo é um pouco mais ágil, ideal para quem só trafega na cidade. E se o motorista dirigir de forma econômica, é possível economizar cerca de 10% com gasolina e 9% com etanol. De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, o modelo registra consumo de 12,6 km/l com gasolina e 8,9 km/l com etanol.

Além da eletrificação, o Fiat Fastback preserva as características já conhecidas do modelo, com desempenho consistente, comportamento dinâmico equilibrado, direção leve e progressiva e suspensão que concilia conforto e estabilidade. Outro destaque é a transmissão automática do tipo CVT, com sete marchas simuladas, que explora de forma eficiente o desempenho do motor 1.0 turbo eletrificado. As respostas são rápidas, sem atrasos perceptíveis nas acelerações, e o câmbio se adapta com precisão às solicitações do motorista.

Legenda: O Fastback mantém a robustez característica da marca, com uma altura livre do solo de 19,2 cm. Foto: Jota Pompílio.

Ficha técnica

Motor: 1.0

Potência: 125 cv (gasolina)

Direção: elétrica

Pneus: 205/50R17

Porta-malas: 600 litros

Tanque: 45 litros

0 a 100 km/h: 9,7 s

Consumo: 12,6 km/l (gasolina)