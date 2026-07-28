Novo Nissan Kicks: conheça os destaques do SUV em tecnologia e segurança

Reformulado em design, tecnologia e conforto, o novo Nissan Kicks está redefinindo o padrão do segmento. Com visual renovado, porta-malas maior, sensores inteligentes, mais robusto e sofisticado, a nova versão do Kicks chega como forte competidor para o mercado de SUVs compactos urbanos.

Cedido pela montadora, durante sete dias, o DN Auto esteve com o SUV e fez a análise completa do veículo.

Modernidade e desempenho se destacam

A parte frontal logo chama a atenção. Nos semáforos, outros motoristas me perguntaram: “É o Novo Kicks?”. Depois da resposta positiva, todos elogiavam o visual.

Com painel 100% digital, botões do câmbio automático bem desenhados no console central, o interior também se destaca.

As novidades tecnológicas do veículo logo surgiram: durante uma ré em velocidade elevada, o novo Kicks freou sozinho, logo antes de um eventual impacto com o meio fio da calçada.

Legenda: SUV é bem espaçoso, painel de fácil leitura e vem com direção elétrica. Foto: Divulgação.

Para quem busca bom rendimento, o torque do SUV foi projetado para dar mais agilidade e resposta na direção, proporcionando maior sensação de controle.

Os recursos de segurança englobam seis airbags, frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa com correção no volante, controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e freios a disco nas quatro rodas. Mesmo sendo um modelo de entrada, o pacote é um dos melhores do segmento.

Performance e conectividade

Sob o capô, a performance otimizada garante uma condução ágil e eficiente para o dia a dia na cidade e para as aventuras do fim de semana. O motor 1.0 turbo flex entrega 125 cavalos de potência com etanol, combinado ao câmbio automático com seis marchas. Ou seja, não há esforço para fazer ultrapassagens e o rendimento do veículo é satisfatório.

A central multimídia foi remodelada e agora conta com tela de 12,3 polegadas e conexões sem fio para smartphones. O espaço da central também acomoda o painel de instrumentos.

Legenda: Em relação à versão anterior, modelo mudou totalmente com um design mais refinado e em sintonia com o conjunto todo. Foto: Divulgação

Alma urbana

Nas cidades, o novo Kicks responde muito bem. O câmbio de relações curtas e o torque generoso fazem com que arrancadas e deslocamentos a velocidades menores sejam ágeis.

A vocação urbana é reforçada pelo bom consumo. No padrão dos testes, sempre com ar-condicionado ligado e tanque com gasolina, o Kicks registrou 12,1 km/l, sendo, com sobras, o melhor entre seus concorrentes diretos.

Ficha técnica Kicks Sense

Motor: 1.0 12V, injeção direta, turbo, flex

Potência: 125 cv a 5.000 rpm

Torque: 22,4 kgfm a 2.000 rpm

Câmbio: Automatizado de dupla embreagem, 6 marchas, tração dianteira

Direção: Elétrica

Pneus: 215/60 R17

Tanque: 48 litros

Porta-malas: 470 litros

Preço: R$ 164.990