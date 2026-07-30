DN Auto testou o Chevrolet Spark, SUV 100% elétrico

Cedido pela montadora para avaliação, o Chevrolet Spark EUV foi testado pelo DN Auto. Em maio, o modelo superou a marca de 1.000 unidades vendidas e voltou a liderar as vendas entre os SUVs elétricos. Na versão avaliada, na cor azul, o veículo se destaca pelo visual.

O carro foi apresentado em setembro 2025 com preço público de R$ 159.990, mas hoje, é ofertado, em Fortaleza (CE), por R$ 144.990,00. Bem espaçoso, logo nos primeiros quilômetros com asfalto bastante irregular, o Spark EUV mostrou um acerto de suspensão claramente voltado ao conforto. Mesmo com rodas de liga de alumínio de 16 polegadas e pneus 205/60 R16, o conjunto filtra bem as imperfeições do piso sem transmitir impactos secos à cabine. Já em rodovias, o Spark EUV mostrou que não é apenas um elétrico urbano: ele responde bem quando está "embalado".

Durante o teste, o modelo manteve a velocidade média de 120 km/h, chegando a atingir a velocidade máxima de 150 km/h com relativa facilidade. O motor elétrico de 101 cv de potência máxima e 18,4 m·kgf de torque imediato garante retomadas adequadas para ultrapassagens dentro da proposta de um compacto. Não há nunca sensação de falta de potência em uso normal de estrada, desde que respeitados os limites naturais do veículo. É similar a um carro com motor a combustão 1.0-turbo e câmbio automático no tocante a retomadas de velocidade.

Comportamento dinâmico

A direção com assistência elétrica tem bom ajuste para uso urbano e para os trechos de serra, com respostas rápidas e diâmetro de giro adequado. Em velocidades mais elevadas, porém, essa agilidade exige maior atenção do motorista, especialmente em curvas longas, pois a resposta imediata pode causar certa impressão e sensibilidade excessiva. Não se trata de um comportamento inseguro, mas pede adaptação de quem vem de carros com direção mais ajustadas para altas velocidades.

Percursos de média distância

Ao final do percurso, a bateria indicava 42% de carga, deixando claro que o Spark EUV não é capaz de realizar um bate-volta prolongado, como ir para Icaraizinho de Amontada e voltar sem a necessidade de uma recarga intermediária. Isso reforça sua vocação urbana. Ele se mostra viável para deslocamentos diários, viagens curtas e trechos rodoviários moderados, mas exige planejamento quando submetido a percursos mais longos e com variações significativas de relevo.

O controle de cruzeiro adaptativo surpreende positivamente pelo funcionamento suave, com pouca ou quase nenhuma variação espontânea de velocidade ao acompanhar o fluxo do trânsito. O sistema mantém a progressão de forma natural, sem acelerações bruscas.

O teste identificou um ponto de atenção: ao acionar o freio, o sistema é desativado e não existe um botão “RES” para retomar automaticamente a velocidade previamente programada, obrigando o motorista a definir novamente a velocidade. O conjunto, coerente com a proposta do Spark EUV, combina com um rodar confortável, boa eficiência energética e desempenho compatível com sua proposta. O comportamento na serra mostrou que a engenharia conseguiu um acerto equilibrado entre regeneração, estabilidade e usabilidade real. Já na estrada, ele demonstra que pode ir além do perímetro urbano sem drama, desde que dentro de limites razoáveis.

Não é um carro pensado para longas viagens frequentes, mas sim para quem deseja entrar no mundo da mobilidade elétrica com um produto compacto, bem equipado e de comportamento previsível em diferentes cenários. Nesta primeira experiência prática, o Spark EUV mostrou que sua proposta de elétrico acessível se sustenta também na condução.