BYD Carmais realiza campanha especial para veículos eletrificados neste fim de semana

A BYD Carmais promove a campanha "48 Horas Eletrizantes" em todas as concessionárias da marca em Fortaleza, reunindo condições especiais para a compra de veículos eletrificados nesta sexta-feira (24) e sábado (25).

A ação oferece benefícios como taxa zero, bônus na avaliação de veículos usados e condições diferenciadas de financiamento.

Durante os dois dias da campanha, consumidores poderão conferir condições em diferentes modelos da marca. Entre os destaques está o BYD Dolphin GS, disponível a partir de R$ 139.990. O BYD King GS 2027 também integra a ação, com preço de R$175.990 com taxa zero ou bônus de R$10.000, além do BYD Song Pro GS, de R$199.990 por R$189.990.

A campanha contempla a linha de SUVs da montadora. Os modelos Song Plus e Song Plus Premium contam com opções de taxa zero ou bônus na negociação que podem chegar a R$ 30 mil, conforme as condições estabelecidas para cada veículo. As ofertas são válidas enquanto durarem os estoques.

Marca destaca vantagens dos veículos eletrificados

Além das condições comerciais, as concessionárias estarão preparadas para receber os clientes interessados em conhecer a linha de veículos eletrificados da BYD. Durante a ação, será possível realizar test-drives e obter informações sobre recarga, funcionamento da tecnologia eletrificada e modalidades de financiamento.

Para Eduardo Weimar, diretor comercial da BYD Carmais, a campanha busca aproximar o consumidor das soluções de mobilidade elétrica em um momento de crescimento desse segmento no país.

"As ‘48 Horas Eletrizantes’ foram planejadas para concentrar condições comerciais diferenciadas em um curto período, permitindo que mais pessoas conheçam a tecnologia dos veículos eletrificados e possam adquirir um modelo da BYD com condições facilitadas. Além das ofertas, nossa equipe estará disponível para orientar os clientes durante todo o processo de compra."

Serviço

48 Horas Eletrizantes BYD Carmais

Data: sexta-feira (24) e sábado (25)

Local: todas as concessionárias BYD Carmais

Perfil no Instagram: https://www.instagram.com/byd_carmais/