Segurança

Operações contra duas facções cariocas prendem 14 suspeitos na Grande Fortaleza

Messias Borges

Imagem da notícia Ex-Maristas relembram vivências no Ginásio Escolar que dará lugar a edifício
Ceará

Ex-Maristas relembram vivências no Ginásio Escolar que dará lugar a edifício

Clarice Nascimento

Imagem da notícia Aluno passa mal e é resgatado em academia no Montese
Ceará

Aluno passa mal e é resgatado em academia no Montese

Redação

Imagem da notícia Quase 80% dos crimes sexuais registrados no CE são contra crianças e adolescentes
Ceará

Quase 80% dos crimes sexuais registrados no CE são contra crianças e adolescentes

Mylena Gadelha

 e 

Nícolas Paulino

Imagem da notícia Gasolina DE GRAÇA: ação em Fortaleza vai distribuir combustível nesta sexta; veja detalhes
Negócios

Gasolina DE GRAÇA: ação em Fortaleza vai distribuir combustível nesta sexta; veja detalhes

Redação

País

'Japinha do CV' está entre os mortos em megaoperação no Rio; saiba quem é

Redação

Segurança

Acusados de 'arrastão' em concessionária de Fortaleza são alvos de mandados

Redação

Segurança

Policial militar é baleado por criminosos em Maranguape

Redação

Imagem da notícia Diário do Nordeste é finalista de prêmio nacional com reportagem sobre jogadores cearenses
Jogada

Diário do Nordeste é finalista de prêmio nacional com reportagem sobre jogadores cearenses

Redação

Imagem da notícia Dicas de filmes para assistir no Dia das Bruxas
Zoeira

Dicas de filmes para assistir no Dia das Bruxas

Mylena Gadelha

Opinião

Como será a nova sala VIP do Aeroporto de Fortaleza?

Foto de Igor Pires

Igor Pires

Ceará

Cemitérios de Fortaleza terão programação especial no Dia de Finados

Geovana Almeida*

Imagem da notícia Mãe de enfermeira morta pelo ex-namorado em Fortaleza é ouvida em audiência
Segurança

Mãe de enfermeira morta pelo ex-namorado em Fortaleza é ouvida em audiência

Redação

Imagem da notícia Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ
País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

Redação

Imagem da notícia Ministros do STF votam para que polícia informe direito ao silêncio na abordagem
PontoPoder

Ministros do STF votam para que polícia informe direito ao silêncio na abordagem

Redação

Imagem da notícia Livro 'Aluvião' transborda poesias sobre luto e rio São Francisco
Verso

Livro 'Aluvião' transborda poesias sobre luto e rio São Francisco

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Argentina e Paraguai reforçam fronteiras com o Brasil após operação no Rio de Janeiro
País

Argentina e Paraguai reforçam fronteiras com o Brasil após operação no Rio de Janeiro

Redação

 e 

Agência Brasil

Imagem da notícia Tralli deixa o Jornal Hoje para assumir o Jornal Nacional
Zoeira

Tralli deixa o Jornal Hoje para assumir o Jornal Nacional

Redação

Imagem da notícia Condenação de Carla Zambelli pelo STF por perseguição armada se torna definitiva
PontoPoder

Condenação de Carla Zambelli pelo STF por perseguição armada se torna definitiva

Redação

Imagem da notícia Projeto prevê VLT da Parangaba ao Conjunto Ceará com investimento de R$ 1,2 bilhão
Negócios

Projeto prevê VLT da Parangaba ao Conjunto Ceará com investimento de R$ 1,2 bilhão

Luciano Rodrigues

Jogada

Imagem da notícia Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão
Jogada

Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão

Brenno Rebouças

Imagem da notícia Quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise
Opinião

Quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise

Foto de Vladimir Marques

Vladimir Marques

Imagem da notícia Com 3 dos 4 próximos jogos em casa, Ceará terá que retomar força como mandante na Série A
Opinião

Com 3 dos 4 próximos jogos em casa, Ceará terá que retomar força como mandante na Série A

Foto de Vladimir Marques

Vladimir Marques

Imagem da notícia Fortaleza pode ter retorno de Lucas Crispim em jogo decisivo contra o Santos
Jogada

Fortaleza pode ter retorno de Lucas Crispim em jogo decisivo contra o Santos

Crisneive Silveira e Fernanda Alves

Imagem da notícia Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma
Papo Carreira

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Renato Bezerra

Imagem da notícia Suspeito de receptação é preso com 21 celulares em Caucaia
Segurança

Suspeito de receptação é preso com 21 celulares em Caucaia

Redação

Imagem da notícia Tragédia em Milagres: CGD absolve três policiais militares
Segurança

Tragédia em Milagres: CGD absolve três policiais militares

Emanoela Campelo de Melo

Imagem da notícia Plano Diretor: vereadores devem reverter criação de Zona de Proteção no entorno do Aeroporto
Opinião

Plano Diretor: vereadores devem reverter criação de Zona de Proteção no entorno do Aeroporto

Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

Imagem da notícia Com hits do passado e balé, Garota Safada volta aos palcos
É Hit

Com hits do passado e balé, Garota Safada volta aos palcos

João Lima Neto

Imagem da notícia Reforma Casa Brasil começa segunda-feira (3); saiba como aderir
Negócios

Reforma Casa Brasil começa segunda-feira (3); saiba como aderir

Redação

Imagem da notícia Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ
País

Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ

Carol Melo

Imagem da notícia Influencer viraliza ao combinar fantasias de Halloween com o cachorro
Zoeira

Influencer viraliza ao combinar fantasias de Halloween com o cachorro

Redação

Imagem da notícia VÍDEO | Sebo 'O Geraldo' segue em atividade e mantém vivo legado do dono
Verso

VÍDEO | Sebo 'O Geraldo' segue em atividade e mantém vivo legado do dono

Diego Barbosa

Imagem da notícia Investigação sobre assalto ao Louvre tem cinco novas prisões
Mundo

Investigação sobre assalto ao Louvre tem cinco novas prisões

Redação