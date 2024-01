Vignoli investe R$ 20 milhões em expansão e vai abrir cinco lojas em 2024

O grupo cearense Vignoli está expandindo as operações de suas marcas no Norte e Nordeste. A rede, que abrange as bandeiras Vignoli, Natural Leve e Viggi, investirá R$ 20 milhões neste ano para abrir cinco unidades.

O pacote de novas lojas inclui uma em Fortaleza (da Natural Leve), uma em São Luís - que está em obras e será a segunda do grupo na cidade - e unidades em Natal e Manaus, mercados em que a empresa pretende adentrar.

Numa etapa seguinte, adianta Júlio Bezerra, CEO do grupo, a empresa almeja chegar ao Sudeste e Centro-Oeste.

Hoje o portifólio da companhia contempla 17 restaurantes, espalhadas por Fortaleza, Eusébio, São Luís, João Pessoa e Teresina, com um quadro de 350 funcionários diretos.

META DE CRESCER 35%

A rede mira um crescimento de 35% no faturamento em 2024.

"Já figuramos como os maiores players de pizza do Nordeste e queremos alcançar novos mercados. A intenção é manter ou aumentar esse ritmo, abrindo cerca de cinco lojas por ano nos próximos cinco anos, gerando entre 250 e 300 novos postos de trabalho anuais", afirma o executivo.

Para atender essa expansão, o Vignoli ampliou sua cozinha central, que passa a ter capacidade de atender até 50 unidades da rede.

A empresa também está investindo para modernizar algumas lojas e ampliar as brinquedotecas das unidades.