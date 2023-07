Unifor lança pós-graduação com foco em ESG

De olho na capacitação de profissionais qualificados para atuar na pauta ESG (questões ambientais, sociais e de governança corporativa), a Universidade de Fortaleza (Unifor) lançou curso de pós-graduação em Direito Regulatório e Sustentabilidade Corporativa.

A formação tem coordenação do professor da Unifor e advogado, Francisco Sampaio Medina, e curadoria do advogado e especialista em desenvolvimento de negócios e estratégia ESG, Celso Torres.

Com periodicidade quinzenal e carga horária de 366 horas/aula, o curso terá início em outubro deste ano. A conclusão está prevista para julho de 2025.

O curso é voltado para profissionais que buscam atuar no ambiente corporativo e tem o objetivo de desenvolver no aluno a habilidade de manipular de uma maneira crítica e autônoma conhecimentos sobre sustentabilidade corporativa, direito regulatório, finanças e investimentos sustentáveis, oferecendo as competências necessárias para atuar nesse cenário.