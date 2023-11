Setor Químico do Ceará entrega Troféu 4 Elementos nesta semana

O Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará – Sindquímica-CE realiza, no próximo dia 17 de novembro, o seu tradicional Encontro Anual das Indústrias Químicas e a entrega do Troféu 4 Elementos, o “Oscar do Setor Químico”. A solenidade ocorrerá a partir das 19 horas, no Auditório Waldyr Diogo, na Fiec.

A premiação prestará homenagem a fornecedores dos segmentos de cosméticos, saneantes, plásticos e tintas. Escolhidos por meio de votação, os mais lembrados em cada área receberão o troféu.

O setor químico gira R$ 19 bilhões no Estado e figura entre os segmentos mais fortes da indústria local, empregando mais de 15 mil pessoas.

“O Encontro Anual é uma oportunidade ímpar de celebração do ano do setor químico, para o estreitamento das relações comerciais e principalmente para solidificar laços institucionais entre indústrias, autoridades, fornecedores e clientes. Tivemos um ano excelente em continuidade e start de novos projetos e parcerias”, destaca o presidente do Sindquímica-CE, Paulo César Gurgel.