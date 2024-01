Sebrae lança edital para apoiar feiras e eventos no Ceará

O Sebrae/CE lançou edital de patrocínio para apoiar a realização de feiras e eventos no Ceará que ocorram de 20 de março a 31 de maio de 2024. O investimento será de R$ 300 mil, montante que patrocinará até 20 projetos.

Segundo o superintendente do Sebrae/CE, Joaquim Cartaxo, o lançamento mantém "política exitosa da instituição" iniciada no período da pandemia como forma de apoiar às empresas da cadeia produtiva de eventos.

Cartaxo destacou ainda que desde 2020 o Sebrae/CE já apoiou, por meio do edital, a realização de 140 eventos presenciais e online, com um investimento total de mais de R$ 2,3 milhões. Para este ano, segundo ele, está prevista a realização de três editais, com investimento total de R$ 1 milhão.

COMO PARTICIPAR

Poderão participar do edital eventos realizados por empresas Organizadoras de Eventos e por Entidades Sem Fins Lucrativos que sejam representantes do segmento empresarial. Os eventos precisam ocorrer no Ceará e ter no mínimo dois dias de realização, com carga horária mínima de 12 horas.

Eles também precisam contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento do Microempreendedor Individual – MEI, Microempresas, Empresa de Pequeno Porte, Produtor Rural, Potencial Empresário e Potencial Empreendedor, por meio da disseminação do conhecimento, assim como acesso ao mercado e inovação com foco na geração de ocupação e renda.

Entre os projetos que podem ser apoiados pelo edital, estão

Feiras de Negócio e Exposição

Oficinas

Mostras de produtos e serviços

Seminários

Workshops

Atividades esportivas integradas ao turismo. Cada iniciativa, pode ser contemplada com um valor máximo de até 50% do investimento total do evento, limitado ao valor de R$ 30 mil reais por projeto.

Inscrições

Os interessados em participar da seleção pública devem realizar sua inscrição até às 23h59, horário oficial de Brasília, do dia 23 de fevereiro de 2024, por meio deste link.