Sebrae abre inscrições para maior evento gratuito de inovação no Ceará

Fortaleza será palco, nos dias 4 e 5 de outubro, do maior evento gratuito de inovação já realizado no Estado, reunindo, investidores e empresários interessados em implementar inovação em seus negócios.

Realizado pelo Sebrae, o Inova Summit 2022 terá uma estrutura com três Arenas com temas nas áreas de Marketing e Vendas, Investimentos, Gestão, Mulheres nos Negócios, Games, ESG e Inovação, bate-papo com cases cearenses, Hack Summit (48 horas de Hackathon com premiações), além de investidores, empresários da indústria, serviços, comércio, agronegócio e turismo, e a possibilidade de troca de experiências e de informação.

A programação contará com a participação de especialistas renomados como João Kepler (Bossa Nova), Dennis Wang (Ex-Nubank), Ronni Bueno (Ex-NetShoes) e Theo Orosco (Exact Sales).



SERVIÇO

Inova Summit 2022

Data: dias 4 e 5 de outubro

Local: Centro de Eventos do Ceará

Horário: das 13 às 21 horas

Inscrições: https://inovasummit.gupe.com.br/usuario/index

MAIS INFORMAÇÕES: inovasummitnegocios.com.br/