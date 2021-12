O Santander inaugura duas novas agências no Ceará nesta semana. A expansão da rede do banco no Estado chega a Canindé e Aracati.

As aberturas ocorrem, respectivamente, nos dias 14 e 15 de dezembro. Com elas, o Santander soma 44 lojas no Ceará, 84% a mais do que tinha em 2019.

Confira os endereços