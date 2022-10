O próximo pagamento dos servidores de Fortaleza será antecipado para 28 de outubro, anunciou o prefeito José Sarto.

A iniciativa será uma homenagem para o Dia do Servidor, celebrado justamente no dia 28 deste mês.

"Essa é uma maneira de reconhecer os trabalhadores e agradecer por toda a dedicação na prestação do serviço ao fortalezense", disse o prefeito, em publicação nas redes sociais.

Os pagamentos aos servidores do Município, normalmente, são feitos no primeiro dia útil do mês seguinte.