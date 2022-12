Praia de Iracema amanhece com contêiner da Budweiser; campeão da Copa levará cerveja de graça

Em comemoração à classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Catar 2022, um contêiner de cerveja Budweiser surgiu no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã deste sábado (3).

A presença do contêiner é simbólica. A marca só vai liberar cerveja grátis para o país campeão. No entanto, a cervejaria liberou um cupom de desconto para compras no aplicativo Zé Delivery.

A Budweiser, cerveja oficial da Copa, já realizou ações semelhantes no Rio de Janeiro e São Paulo. A promessa é que quem levar o título vai receber um carregamento especial de graça no País.

Convém lembrar que o Catar proibiu a venda de cerveja nos estádios, dois dias antes do início do torneio.

Arnaldo Garcia, gerente regional de Marketing da Ambev, destaca que a Bud é a marca das grandes experiências e momentos únicos.

“Estamos mais perto da realização do sonho de conquista do hexa. Sabemos que o torcedor cearense é apaixonado por futebol e o contêiner de Bud surge para celebrar a classificação”, diz.

Legenda: Ação promocional já passou por cidades do Sudeste Foto: Eduardo Maranhão/Agência Califórnia

Desconto de 30%

A Bud liberou um cupom de desconto no Ceará para compras no aplicativo Zé Delivery.

Quem acessar neste final de semana e usar o código TAMONASOITAVAS terá 30% de desconto. A promoção permanece enquanto durar o estoque.

A ação do contêiner de Budweiser é uma criação da agência Africa e a execução em Fortaleza é da Agência California.