Kitesurf movimenta economia do litoral leste

Cada vez mais forte no Ceará, a prática de kitesurf está fortalecendo e dinamizando a economia de várias cidades praianas. No litoral leste, Fortim vem colhendo esses frutos.

Nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro, a cidade recebe o primeiro festival Jaguaribe Kite&Wing, que deve movimentar os setores turístico, hoteleiro e de serviços na região.

Grandes nomes do esporte são esperados na competição.

“A estreia do festival marca a entrada da costa leste do Ceará no circuito brasileiro de kitesurf, recebendo a segunda prova, após a competição no Rio de Janeiro. Esse ano, com a modalidade bidirecional, mais kitesurfistas, e de todos os níveis, poderão participar”, comenta David Bernard, gerente de uma escola de kitesurf da região.

“Fortim está ganhando cada vez mais espaço no cenário do kitesurf brasileiro e internacional. Recebemos nos hotéis pessoas de todas as regiões do país, e muitos turistas e kitesurfista estrangeiros, que se encantaram com a temperatura e o vento abundante. O esporte está ganhando novos adeptos e de todas as idades. Hoje o município tem uma estrutura excelente e queremos realizar outras ações”, comenta Celian Chaufour, sócio-diretor dos hotéis Jaguaribe Lodge e Jaguaríndia Village.