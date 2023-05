A ser realizado de 6 a 9 de maio, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, o VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, maior evento do segmento no Norte/Nordeste, deverá movimentar R$ 2 milhões em negócios.

O evento reunirá mais de 80 empresas nacionais e estrangeiras da indústria odontológica, com expectativa de receber 5 mil visitantes.

