Empresa que trabalha nas alturas vê faturamento saltar quase 70% no Ceará

Uma empresa que atua com serviços em locais altos obteve crescimento de 67% no faturamento em 2023, no Ceará. Trata-se da Airbox, fundada na Espanha em 1983, que tem em Fortaleza sua base no Brasil desde 2018.

A companhia realiza capacitação de profissionais que trabalham em altura e espaços confinados, além de fazer manutenção de parques de energia eólica e solar e alpinismo industrial de forma geral.

Foto: Victor Pereira

O ganho de musculatura no ano passado foi obtido sobretudo com o aumento na demanda por treinamentos, que atraem até alunos de países da América do Sul para Fortaleza. Ao longo de 2023, diz a empresa, mais de mil profissionais foram formados no centro de treinamento, que fica no Papicu, na Capital.

Entre os cursos mais procurados pelo mercado está o de alpinismo industrial, que oferece três níveis de formação. Os formados saem prontos para trabalhar em serviços como manutenção de parques eólicos, limpeza de fachadas e tanques industriais, dentre outros. Os cursos custam de R$ 3,150 a R$ 3.350.

AQUISIÇÃO DE EMPRESA

A Airbox foi ao mercado e adquiriu, em 2023, outra empresa do segmento, a Skyfor Treinamentos, hoje incorporada ao grupo espanhol. O movimento de M&A permitiu ampliar o escopo do negócio, incluindo novos cursos e certificações, comenta Henrique Fairbanks, diretor da empresa.

"Fizemos um investimento em equipamentos para proporcionar maior agilidade na execução dos serviços em parques solares. Esse crescimento tem proporcionado também aumentarmos o quadro de colaboradores, contando atualmente com 105 pessoas. É um mercado que cresce e exige mais, por isso temos a preocupação de sempre buscar um algo a mais”, diz o executivo.