Dia do Programador tem atividades gratuitas na Digital College, em Fortaleza

A Digital College, escola de habilidades digitais, realiza programação aberta ao público e gratuita no Dia do Programador, 13 de setembro, nesta quarta-feira, a partir de 9h, nas unidades Aldeota e Sul, em Fortaleza.

O Dev Day terá com palestras, workshops e mesas redondas para quem deseja conhecer o mundo da programação ou aprofundar habilidades. As inscrições estão disponíveis para cada atividade do evento. Interessados podem se inscrever neste link.

“Nosso objetivo com o Dev Day é lançar luzes sobre o que é viver do ofício de programador ou desenvolvedor, o que esse profissional faz na prática, como se destacar e evoluir nessa carreira tão associada à boa remuneração, flexibilidade com o trabalho remoto e qualidade de vida”, afirma Daniel Monteiro, CEO da Digital College. A instituição já formou mais de 100 programadores e tem mais de 600 alunos na formação em Programação Full Stack.

Serviço

13 de setembro (quarta-feira)

Sede Aldeota: Av. Santos Dumont, 1510, 1º andar, Edifício Manhattan Square Garden. Aldeota. Fortaleza (CE)

Sede Sul: Av. Washington Soares, 3663, torre 2, 4o andar. Washington Soares Trade Center (WSTC). Bairro Edson Queiroz. Fortaleza (CE)

Evento Gratuito