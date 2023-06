Aegea é escolhida empresa do ano em prêmio de ESG

A Aegea foi eleita como a Empresa do Ano e vencedora da categoria Saneamento e Meio Ambiente do prêmio Melhores do ESG 2023, realizada pela Exame em parceria com o Ibmec.

Líder em saneamento básico no Brasil, a companhia atua em 25 cidades do Ceará, por meio da Ambiental Ceará e Ambiental Crato.

“Este título representa a chegada de saúde e dignidade para a população. Buscamos deixar um legado positivo de nossa atuação, tanto do ponto de vista ambiental, como socioeconômico, sempre alinhados aos princípios ESG”, diz o vice-presidente de Relações Institucionais da Aegea, Rogério Tavares.