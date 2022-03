Vantagens ilusórias na Copa do Nordeste

O regulamento de uma competição deveria premiar mais os times de melhor campanha. Questão de reconhecimento e justiça. Aos times de melhor campanha de cada grupo, a Copa do Nordeste ofereceu apenas a vantagem do mando de campo. Foi pouco. Na primeira fase, o Fortaleza fez 16 pontos, terminou líder e invicto. O Sport foi apenas o terceiro colocado, com 14 pontos. Na segunda fase, o Fortaleza goleou o Atlético de Alagoinhas (5 x 1). O Sport só conseguiu eliminar nos pênaltis o CSA. Na terceira fase, o Fortaleza eliminou o Náutico (2 x 0) e o Sport eliminou o CRB (3 x 1). A avaliação geral mostra a superioridade do Fortaleza sobre seu oponente, o Sport. Então qual a vantagem do invicto Fortaleza? Apenas o mando de campo no segundo jogo. Um absurdo. Para ser justo com o time de melhor campanha, este deveria ter pelo menos o direito ao título em caso de igualdade de pontos, após os dois jogos, sem levar em conta o saldo de gols. O que acontece é exatamente o contrário: o time de menor campanha faz a primeira em casa. Se ganhar, elimina a vantagem do time que foi melhor desde o começo da competição, pois jogará por um empate no jogo seguinte. É inaceitável um regulamento assim.