Uma escolha muito especial

Na década de 1950, o notável escritor Nelson Rodrigues assinava a coluna “Meu Personagem da Semana” na Revista O Cruzeiro, dos Diários Associados. Após a segunda rodada da Copa do Nordeste, resolvi escolher o principal personagem. Mas por que não dois ou mais personagens? Ora, quando a Seleção Brasileira ganhou seu primeiro título mundial em 1958, o personagem de Nelson foi o time inteiro. Assim, como o Ceará ganhou (3 x 1) do Vitória no Castelão daqui e o Fortaleza ganhou (2 x 0) do Sampaio no Castelão de São Luís, teria de escolher desses dois vitoriosos os nomes ungidos. Wilton Bezerra já escolhera o dele: Jacaré. Realmente, o simpático atleta de Caririaçu fizera um golaço na vitória do Ceará. Optei por Saulo Mineiro. Jogou bem. Marcou dois belos gols pelo Ceará. Comemorou como crianças a pular em parque infantil. O outro personagem foi Marcelo Boeck, goleiro do Fortaleza, que voltou a ser titular. Além da competência, ele cultua a virtude da paciência. De ídolo a reserva por mais de um ano, assumiu a postura silenciosa da espera compenetrada. E voltou com a dignidade tão própria dos homens de bem. Na escolha, levei em conta as atitudes dentro e fora do campo.

Tenista

Neste Dia Internacional da Mulher, lembro às novas gerações nomes de jogadoras fantásticas que hoje quase não são lembradas. Uma delas, a brasileira Maria Esther Bueno, que venceu dezenove torneios do chamado Grand Slam, sendo tricampeã individual em Wimbledon (1959, 1960 e 1964).

Fantástica

Wilma Rudolph, atleta norte-americana, que venceu os 100m e 200m rasos na Olimpíada de Roma em 1960. A história dessa campeã é comovente. Ela teve paralisia infantil. Só conseguiu andar aos 12 anos de idade. Oito anos depois, aos vinte anos, a consagração com o duplo ouro em Roma.

Homenagem

Na pessoa da ex-jogadora de vôlei, a cearense Shelda Bedê, a nossa homenagem a todas as atletas conterrâneas que brilham nas quadras, pistas, areias e ginásios do mundo, em todas as modalidades. Shelda ganhou duas pratas olímpicas (Sidney, 2000; Atenas, 2004), ouro no Pan 1999, sendo hepta no Circuito Mundial de Vôlei de Praia e bicampeã mundial. Grande Shelda!