Times grandes não são tratores

A vitória apertada (2 x 1) do Ceará sobre o Iguatu na estreia alvinegra nas quartas de final do Campeonato Cearense deixou muito torcedor aborrecido. Aliás, sem razão. Engana-se quem pensa que o grande, como antigamente, pode na hora que quiser engolir o pequeno; que pode arrastar tudo o que pega pela frente como um trator em trabalho de terraplenagem. Hoje não é assim que funciona. Em fase de eliminação, por maior que seja o adversário, o poder de resistência dos menores aumentou sobremaneira. No futebol, raramente acontece a vitória de David sobre Golias. Está cada vez mais difícil ao menor suplantar um adversário grande. Fica no rol das exceções episódios como o título estadual conquistado pelo Gentilândia em 1956, superando os três grandes Fortaleza, Ceará e Ferroviário. Hoje, a repetição de um fato assim só mesmo se houver a visita da zebra das zebras. O que pode acontecer é um time menor alugado por investidores fortes. Aí, sim, será possível uma surpresa. Mas, se não houver financiamento externo, o pequeno pode até ganhar, mas fruto da sorte que também compõe as nuances de todo tipo de jogo.







Normal







A maioria das pessoas entende que Ceará e Fortaleza têm, respectivamente, a obrigação de passar por cima do Iguatu e do Pacajus. Ou, mais que isso, a obrigação de triturar os adversários mais modestos como os trituradores elétricos reduzem a líquido as frutas nele colocadas. Pode acontecer uma goleada

hoje, com vitória do Leão? Pode. Mas, se for uma vitória simples, será normal também.







Grandes com grandes







Vocês já observaram: é mais fácil um time grande jogar bem contra time grande do que time grande jogar bem diante de time pequeno. Dois motivos: de forma inconsciente, o grande se acomoda; imagina que ganhará quando assim entender. Não raro, se dá mal. O outro motivo é que o pequeno redobra esforços

e assim dificulta a tarefa do favorito.







Êxito







O Fortaleza jogou bonito na vitória sobre o Bahia (3 x 1). Começou intensivo como gosta o seu treinador. O Leão tem amplas condições para repetir o êxito diante do Pacajus. Mas cabe uma observação: O Bahia não poderia ficar atrás. O Pacajus pode. Contra o Bahia era um jogo normal. Contra o Pacajus

é um jogo eliminatório. A tendência é o menor se encolher todo.







Exemplo internacional







Vejam o que fez o Palmeiras quando enfrentou o Chelsea na final do mundial de clubes. Ficou atrás todo. Motivo: na medição de forças, sabia que o adversário tinha superior poder de fogo. Aí o Palmeiras, conhecedor de suas limitações, não assumiu riscos de querer jogar de igual. Certamente o Pacajus usará

fórmula semelhante. Nenhuma surpresa nisso.