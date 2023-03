Segredos e mistérios do clássico

No dia 07 de fevereiro passado, no Estádio Presidente Vargas, em jogo válido pelo Campeonato Cearense, primeiro clássico-rei do ano, o Ceará ganhou (2 x 1) do Fortaleza. Foi uma enorme surpresa, pois o Vozão passava por uma crise muito grande. Agora, 26 dias depois, domingo, dia 05 de março, às 18:30, acontecerá o novo encontro, desta feita pela Copa do Nordeste. Com um detalhe: o cenário será o Castelão. O que pode ter mudado nas duas equipes em menos de um mês? Pouca coisa, penso eu.

Cada um percorreu seu caminho, com oscilação nas produções, basicamente sem grandes avanços ou recuos. Tudo foi indo de forma moderada. O clássico-rei tem o condão de, a seu bel-prazer, tomar caminhos inimagináveis. No clássico passado, o cotado para vencer era o Fortaleza porque em tudo apresentava condições mais favoráveis. No final, deu vitória do Ceará. E observem que o Vozão, na estreia, tinha sido goleado pelo Ferroviário (3 x 0). Foge da percepção dos cronistas qualquer aparato que possa indicar, de forma antecipada e segura, o que reinará após os 90 minutos de jogo e acréscimos. O encanto do clássico é maior pelos mistérios e segredos que encerra.