Prevalece o consenso de que clássico nivela

Tudo começou no dia 19 de março do presente ano. O Fortaleza ganhou do CRB no Castelão (2 x 0) e o Ceará ganhou do Campinense no Amigão (0 x 1). Os dois representantes cearenses, por serem os únicos times do Nordeste na Série A nacional, entraram como favoritos. Mas, no futebol, nem sempre as previsões prevalecem. Aí o Ceará perdeu a vaga para o CRB. E aí o Sport de Recife deu o ar de sua graça, sustentando o provérbio segundo o qual o clássico nivela. É notório que o Fortaleza sem Tinga e Crispim tem uma queda no rendimento. Mesmo assim, há condições de manter padrão superior ao visitante. Tirei conclusões do jogo em Recife: o Fortaleza tem mais qualidade, mas o Sport pode surpreender. Aliás, o Sport já surpreendeu. Teve atuação acima do esperado. E provou que está na briga, inteiro, para o jogo de volta. Após o empate (1 x 1) no primeiro jogo na Arena de Pernambuco, restou a impressão de que as dificuldades para o Fortaleza serão maiores que as previstas. Mas, ainda assim, entendo prevalecer um certo favoritismo do Fortaleza, apesar da máxima de que clássico nivela.