Passaram o facão na Copa do Brasil

Já fui admirador da competição que diziam ser a mais democrática do país. Hoje digo: a mais enganadora competição que se tem notícia. Começou anteontem. Eram oitenta clubes. Dos 80, a metade despenca logo na primeira rodada. Há os que caem invictos, num jogo só. Um absurdo. Como pode ser considerado o campeonato mais democrático se nega uma segunda chance a quarenta clubes e privilegia 12 clubes vindos de outras competições? Detalhe: 12 times que só estreiam na terceira fase. Que desigualdade injustificável é essa? O regulamento visa a dar maiores possibilidades a uns e, logicamente, reduzir quase a zero as possibilidades de outros. Seria isso democrático como dizem? O mais ridículo do regulamento é a mudança de critério da primeira para a segunda fase. Muda de novo da segunda para a terceira fase. E, na terceira fase, abre os braços aos que caem de paraquedas, com a competição já andando. Pouca vergonha. Pior é que os clubes e federações aprovam um certame assim. A CBF não está nem aí para as críticas. A cada ano alimenta o monstrengo. Nada tem a ver com o modelo enxuto, original, da antiga Taça Brasil, que lhe serviu de inspiração.

Vítima

O Caucaia sentiu na pele a maldade deste regulamento esdrúxulo. No Estádio Ronaldão, em Pacajus, empatou com o Tombense, de Minas Gerais. Resultado: mesmo invicto, o Caucaia foi eliminado, pois quem é mandante na primeira rodada só segue na competição se vencer a partida. Como se admite uma aberração dessa.

Eliminados

Já caíram, sem direito a um segundo jogo, os seguintes times: Falcon (Sergipe), São Francisco (Acre), Caucaia (Ceará) e São Raimundo (Roraima). Esses saíram invictos, pois foram eliminados com um empate em casa, numa única partida. O Londrina também foi eliminado em um único jogo, mas derrotado pelo Nova Mutum (Mato Grosso). Absurdo esse critério.

Estreias

Na Copa do Brasil, o Ferroviário estreia no dia 28 de fevereiro, terça-feira próxima, no Rio de Janeiro, às 15:30. Enfrentará o Resende. Jogará por um empate, pois é o time visitante. A estreia do Ceará acontece no dia primeiro de março próximo, uma quarta-feira, diante da Caldense em Poços de Caldas, Minas Gerais. O Vozão jogará pelo empate porque é visitante.

Progresso

O Ceará, pouco a pouco, vai se estabelecendo com mais confiança. De forma vacilante o Vozão começou o ano. Agora já é líder do Grupo B da Copa do Nordeste, após a goleada (2 x 5) aplicada no Fluminense-PI em Teresina. Agora enfrentará o Fortaleza no segundo clássico-rei do ano. Desta feita, no Castelão, dia 05 de março. No primeiro clássico-rei do ano, o Ceará ganhou (2 x 1).

Empates

A ausência de vitória tem criado embaraços ao Ferroviário, que saiu do G-4 do Grupo A da Copa do Nordeste. É o quinto colocado. Depois da bela estreia, goleando do Ceará por 3 a 0, o Ferrão somente empatou: 2 x 2 com o Bahia em Salvador, 1 x 1 com o CSA em Maceió, 0 x 0 com o Sergipe no PV e 2 x 2 com o ABC também no PV. Empatar demais é um retrocesso.