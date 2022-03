Os tormentos do Ceará no primeiro trimestre

Não está dando certo. O planejamento em Porangabuçu neste trimestre seria chegar às finais do Campeonato Cearense e da Copa do Brasil. Nem uma coisa, nem outra. Foi eliminado nas cobranças de pênalti, onde competência e incompetência, sorte e azar andam tão juntos que, às vezes, fica difícil distinguir uma coisa da outra. Mas, no caso do Vozão, tropeçar duas vezes na mesma pedra surtiu um efeito devastador. Desabou o time, desabou o treinador, desabou a confiança. Como sempre acontece, sobra para o treinador. Pouco importa que Luís Otávio, Fernando Sobral, Clebão, Vina e Messias tenham desperdiçado oportunidade de gol para vencer o CRB no tempo normal. A lei do futebol é seca, dura, cruel: ganhou, fica; perdeu, sai. Tiago Nunes saiu. Agora é começar tudo de novo. Outro treinador, outra filosofia, outro aprendizado, outra adaptação. É assim que funciona o futebol. Tiago Nunes pegou o mesmo trenzinho que Guto Ferreira. Vida que segue. O próprio Tiago já sabia que, se o Ceará fosse eliminado, ele cairia junto. Caiu. Agora ao Vozão os desafios que restam: a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e a Série A nacional. Mas aí já será outra história.

Finalista

O Fortaleza está fazendo bonito na Copa do Nordeste. Confirmou seu favoritismo e, com méritos, terá a chance de ganhar seu primeiro título do ano. O gol de Silvio Romero, de bela feitura, trouxe a confiança de que ele vai, sim, confirmar a sua condição de notável artilheiro. Tudo vem a seu tempo. Está aí o Fortaleza na chave do River Plate, que Romero conhece muito bem.

Campeonato Cearense

O Fortaleza também é finalista do certame estadual. Enfrentará o Caucaia, em dois jogos. Hoje, faz 16 dias que o Caucaia confirmou sua presença na grande decisão do “estadual”. De lá até hoje, Caucaia ficou sem programação especial. E não sabe ainda quando haverá uma definição sobre o assunto. Sim, e o elenco? Quem paga? E os contratos dos jogadores? Haja prejuízo.

Sem problemas

O Fortaleza que, a exemplo do Caucaia, também fez seu último jogo pelo estadual no dia 12 de março deste ano, não tem enfrentado problemas. Está jogando e faturando. Mantém o time em ação. Imagine só quando marcarem a decisão do Campeonato Cearense. Será que o Caucaia conseguirá sobreviver até lá?

Justiça