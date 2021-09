Os riscos na "virada da montanha"

A Série A chega à última rodada da primeira volta. Dizem que essa é etapa para acumular gordura. No returno, há uma série de fatores que entram em ação, provocando mudanças significativas no rumo das equipes. Há times que fazem bela campanha no turno, mas desabam no returno. E a recíproca é verdadeira. Quem perde o fôlego, se não tiver um elenco pronto para rotatividade sem queda de qualidade, poderá entrar em definitivo declínio. Isso acontece demais. Sobre Ceará e Fortaleza, quero crer que estão preparados para o repuxo.

No ano passado, o Fortaleza passou por situação assim. Desonerou na reta final e sofreu com a ameaça de rebaixamento. Escapou por uma posição (foi o 16º), com o mesmo número de pontos do primeiro rebaixado, o Vasco da Gama (41 pontos). O Ceará também passou por vexame assim em 2019. O Vozão ficou em 16º lugar. Escapou por uma posição, mas com três pontos a mais que o primeiro rebaixado, o Cruzeiro (17º, 36 pontos). Pelo desempenho do Fortaleza e do Ceará até agora, penso que haverá condições para seguir em frente, sem contratempos. Mas terão de agir rápido aos primeiros indicativos de aproximação da zona maldita.