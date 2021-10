Os números do rebaixamento

No ano passado, foi intensa a luta do Fortaleza contra o rebaixamento. Após a última rodada, caíram para a Série B nacional Vasco da Gama (17º, 41 pontos), Goiás (18º, 37 pontos), Coritiba (19º, 31 pontos) e Botafogo (20º, 27 pontos). Portanto, dois dos grandes times do Rio de Janeiro desceram para a segunda divisão. O Fortaleza escapou nas últimas, pois teve o mesmo número de pontos do Vasco, o mesmo número de vitórias, mas foi salvo pelo melhor saldo de gols (11 a 7). O consenso aponta que garantido está quem alcança 45 pontos. Então, toda projeção dos times pendurados é feita em cima desse objetivo, ou seja, chegar aos 45 pontos para se livrar da queda definitiva. Em 2019, o Ceará também escapou nas últimas rodadas. O Vozão se livrou com 39 pontos. Isso mesmo: 39 pontos. Seis pontos a menos do que o previsto. O Cruzeiro, primeiro time rebaixado em 2019, caiu com 36 pontos. Os quatro que desceram para a segunda divisão foram: Cruzeiro (17º, 36 pontos), CSA (18°, 32 pontos), Chapecoense (19°, 32 pontos) e Avaí (20°, 20 pontos). Portanto, em 2019 o Ceará escapou com 39 pontos e, em 2020, o Fortaleza escapou com 41 pontos. Ninguém precisou de 45 pontos.

Série A 2018

O Sport foi rebaixado com 42 pontos. O Vasco da Gama escapou com 43 pontos. O Ceará escapou com 44 pontos. Mais um ano em que a marca de 45 pontos não precisou ser alcançada. Mas chegou perto. Em 2017 o Vitória de Salvador livrou-se do rebaixamento com 43 pontos, o mesmo número de pontos do Coritiba, primeiro rebaixado. O Vitória se garantiu no saldo de gols.

Saldo de gols

Observem como o saldo de gols é importante. Foi por esse critério que o Fortaleza, em 2020, conseguiu permanecer na elite do futebol brasileiro. O mesmo aconteceu com o Vitória em 2017, salvo pelo saldo de gols. Claro que o time deve trabalhar com prioridade a pontuação. Mas não pode esquecer os dois outros critérios de desempate.

45 pontos

Em 2016, sim, quem se livrou da zona de rebaixamento tinha 45 pontos. Foi o Vitória de Salvador. Acontece que o primeiro rebaixado foi o Internacional de Porto Alegre com 43 pontos. Portanto, o Vitória teria permanecido na Série se tivesse feito apenas 44 pontos. Em 2015, o Figueirense escapou com 43 pontos. O primeiro rebaixado foi o Avaí, com 42 pontos.

Sofreguidão