O promissor adolescente atacante do Ceará

O cartão de visita ele apresentou na vitória do Ceará sobre o Salgueiro. Foram apenas quinze minutos, mas o suficiente para João Victor mostrar personalidade diante dos primeiros desafios. Também no domingo vi o golaço que o jovem Kayky, de apenas 17 anos, atacante do Fluminense, marcou no Maracanã. No plano internacional, em agosto de 2020, o Barcelona festejou o sucesso de dois jovens de 17 anos: Ansu Fati e Pedri González. Os dois marcaram gols na vitória do Barça sobre o Ferencvároz pela Liga dos Campeões. O trabalho nas bases é fundamental para, cada vez mais cedo, permitir o aproveitamento dos imberbes. No Ceará a alegria foi geral. Uma torcida especial se formou em torno de João Victor. A comissão técnica a vibrar, na medida em que ele revelava segurança, sem se intimidar por estar entre profissionais famosos. João Victor já foi convocado para a Seleção Brasileira sub-17. Tem todos predicados para alargar os seus espaços no time titular. Investimento que poderá render excelentes negócios a curto prazo. Questão agora é trabalhar o jovem para o sucesso. Nem todos estão preparados para o êxito imediato. Suporte psicológico é necessário.

O mais novo

Jonas Eduardo América, o Edu, foi ponta-esquerda do Santos. Com 15 anos de idade estreou no time titular santista. Em 1966 foi convocado para a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. É até hoje o jogador mais jovem convocado para disputar uma Copa do Mundo: tinha apenas 16 anos. Edu também fez parte do elenco Canarinho tricampeão mundial no México em 1970.

Recordista

No futebol cearense, o recordista é o zagueiro Gavillan (Francisco Junior Magalhães). Com 14 anos disputou o Campeonato Cearense pelo Calouros do Ar. Com 15 anos, foi convocado para a Seleção Cearense de 1963, o mais jovem do Brasil. Brilhou no Ferroviário. É engenheiro civil, engenheiro químico e químico industrial. Está com 77 anos de idade. Mora na Avenida Beira Mar.

Ídolo

Quem despontou muito jovem foi Mozart Araújo Gomes, o Mozartzinho, o melhor jogador cearense de todos os tempos. Em 1955, aos 16 anos de idade, Mozart fez parte da Seleção Cearense, então comandada pelo famoso técnico Tim. Depois foi jogar no Náutico de Recife e, posteriormente, no Fluminense do Rio de Janeiro. (Fonte: escritor Saraiva Junior, autor da biografia de Mozart).

Pílulas

Pouco a pouco, o investimento nas categorias de base revela-se fonte de grandes negócios para os clubes que sabem aplicar neste filão. Nas décadas de 1950 e 1960, não havia a estrutura de hoje. O craque era descoberto por olheiros. Foi assim com Pelé e Edu. E, no plano local, com Mozart e Gavillan, dentre outros.