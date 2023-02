O Clássico-Rei e a segurança do bairro

Hoje, às 21:35, no Estádio Presidente Vargas, Ceará x Fortaleza. Todo cuidado é pouco. A segurança tem de ser redobrada no Benfica e na Gentilândia (capital do Benfica). Em edições anteriores, houve muitos problemas. É natural que haja muita apreensão dos moradores, já pelo histórico de confrontos e violência entre as torcidas. Cabe aqui o velho ditado: melhor prevenir do que remediar. A segurança tem de ser ostensiva, dentro e fora do estádio. Os bairros adjacentes, Jardim América, Fátima, José Bonifácio, Farias Brito, Parque Araxá e Rodolfo Teófilo, também merecem um monitoramento especial. O serviço de inteligência da PM terá que se antecipar aos fatos. As redes sociais dão pistas que podem servir de alerta. Se a Polícia Militar tem a responsabilidade de manter a segurança, o mesmo sinal de alerta está sendo dado à AMC – Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. É preciso a presença de um maior número de agentes, não apenas para orientar o trânsito, mas também para coibir o estacionamento de veículos nas entradas e saídas das garagens das casas e dos apartamentos. Isso tem gerado perigosas discussões entre os moradores e os visitantes. O alerta está dado.

Equilíbrio

Quando Ceará e Fortaleza se encontram, independente da situação de cada um, há uma enorme tendência ao equilíbrio das ações. Faz parte. É lógico que a situação do Fortaleza é melhor. O Leão manteve o elenco. O Ceará está em fase de montagem. O Fortaleza está definido. O Ceará está em busca de definição. Mas...

Resultado

Vejam bem o que aconteceu em Natal no sábado passado, no Estádio Frasqueirão. O ABC, com elenco bem inferior ao do Fortaleza, soube se impor. Ganhou (2 a 0) e poderia ter chegado a um placar maior. Isso, de certo modo, animou o Ceará. No futebol, nem sempre vence quem está numa melhor fase. O próprio técnico Vojvoda foi claro: “Que isso sirva de aprendizado”, afirmou.

Produção

Na rodada de sábado passado, válida pela Copa do Nordeste, o Ceará fez a sua melhor apresentação este ano. Ganhou (2 x 0) do Sampaio Corrêa. Parece ter acontecido o estalo que aclara os caminhos. O técnico do Ceará, Gustavo Morínigo, entendeu que a equipe está evoluindo e prestes a encontrar a formação ideal. Isso deu mais confiança ao Ceará para enfrentar o Fortaleza.

Limitação

A capacidade do Estádio Presidente Vargas é de 20 mil pessoas. Por uma questão de segurança, geralmente são disponibilizados 17 mil ingressos. Para o clássico, com a presença das duas torcidas, foram disponibilizados apenas 12 mil ingressos. Nesse caso, a lotação não é de um estádio, mas de um ginásio. Sem o Castelão, a cidade não tem uma segunda opção à altura do clássico-rei.

Outros tempos

Sou saudosista. Acompanho o clássico-rei desde 1957. Não havia preocupação com a segurança. Ao PV as torcidas iam juntas e voltavam juntas. Quando surgia algum desentendimento, nem era preciso a polícia. A turma do “deixa disso” solucionava o problema. E a paz logo retornava. Pensar nisso hoje é utopia. E ainda dizem que o homem evoluiu...